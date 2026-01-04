مليون حالة عقر سنويًا.. أزمة الكلاب الضالة تتفاقم رغم تحركات الحكومة

لم نتجاوز الخطر بعد.. على الرغم من الجهود الكبيرة التى تقوم بها الحكومة من أجل القضاء على أزمة الكلاب الضالة إلا أننا ما زلنا نشهد حوادث متكررة فى الشوارع المصرية.

ولتوضيح أبعاد الأزمة بشكل أفضل ، أكد الدكتور الحسيني محمد عوض رئيس إدارة الرفق بالحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، أن عدد حوادث العقر الناتجة عن الكلاب الضالة تجاوز المليون حالة خلال عام 2024، وهو ما فرض تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية للحد من تفاقم الأزمة.





وأضاف "الحسيني " خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن أعداد الكلاب الضالة في مصر تتراوح ما بين 10 و11 مليون كلب، مشيرًا إلى أن هذه الأعداد تشهد زيادة سنوية تتراوح بين 20 و30%.



كيف نقضي على أزمة الكلاب الضالة؟

وأوضح " رئيس إدارة الرفق بالحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية" أن القضاء على أزمة الكلاب الضالة بشكل نهائي لا يمكن أن يتحقق خلال عام واحد، بل يحتاج إلى خطة طويلة المدى تمتد لعدة سنوات، بهدف تحقيق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة من جهة، وحقوق الحيوان من جهة أخرى.

وأضاف أن التعامل مع الكلاب الضالة يتم وفق آليات محددة، تشمل برامج التعقيم للحد من التكاثر، إلى جانب تطبيق القتل الرحيم فقط في الحالات التي يثبت فيها إصابة الحيوان بأمراض مستعصية لا يمكن شفاؤها.

الحفاظ على التوازن البيئي

وعلى نفس السياق ، أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن الكلاب الضالة، رغم خطورتها في بعض الحالات، تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على التوازن البيئي، لافتًا إلى أن الكلب المصري يُعد من أذكى وأوفى الكلاب في العالم.

وأوضح «أبوصدام» أن وجود الكلاب يمنع تسلل الذئاب إلى المناطق السكنية، ويسهم في الحد من السرقات، إذ تنشط الكلاب خلال ساعات الليل، ولا تنبح إلا عند اقتراب الغرباء، ما يبعث شعورًا بالأمان بين سكان الأحياء.

وأشاد نقيب الفلاحين بجهود وزارة الزراعة في التعامل مع الملف، مشيرًا إلى إطلاق حملة «يد واحدة ضد السعار»، والتي لا تستهدف القضاء على الكلاب الضالة، بل تقليل أعدادها ومنع أخطارها، مع الاستفادة من دورها البيئي.

وأكد أن الكلاب لا تلجأ إلى العقر إلا في حال إصابتها بالسعار أو تعرضها للاستفزاز، داعيًا المواطنين إلى تغيير نظرتهم السلبية تجاهها، والتوقف عن الاعتداء عليها دون سبب.

إرشادات مهمة لتجنب العقر

ووجّه «أبوصدام» مجموعة من النصائح للمواطنين، أبرزها عدم الاقتراب من الكلاب الغريبة، والتزام الهدوء وعدم الجري في حال الشعور بالخطر، وغسل مكان العقر فورًا بالماء والصابون، ثم التوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقي اللقاح اللازم.

كما شدد على عدم الاقتراب من الكلب أثناء نومه، والتحرك بهدوء بجواره دون خوف أو استفزاز.



و أكد نقيب الفلاحين على أهمية دور جمعيات الرفق بالحيوان في نشر الوعي المجتمعي، مشيدًا بجهود وزارة الزراعة في تطعيم الكلاب الضالة، وداعيًا المواطنين إلى تطعيم كلابهم المنزلية، ووضع طعام للكلاب في الشوارع المحيطة بالمناطق السكنية، لتقليل لجوئها للبحث عن الغذاء بطرق قد تُثير فزع المواطنين.

