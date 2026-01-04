قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

بعد عقر 4 أطفـ.ال بسوهاج.. كيف نظم القانون التعامل مع الكلاب الضالة؟

كلاب ضالة
كلاب ضالة
أميرة خلف

أعاد حادث عقر 4 أطفال من كلب مسعور بمحافظة سوهاج إلى الواجهة ملف الكلاب الضالة، وسط تساؤلات واسعة حول آليات التعامل معها ، حيث أصيب 4 أطفال جميعهم في العقد الرابع من العمر بعقر كلب مسعور، أثناء لهولهم بالشارع، بقرية الكولة دائرة مركز شرطة أخميم شرقي محافظة سوهاج، و تم نقلهم للمستشفى، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.  


ويرغب العديد من المواطنين، معرفة الضوابط القانونية
في التعامل مع ملف الكلاب الضالة لحماية المواطنين، خاصة الأطفال، و الإجراءات التي حددها القانون للسيطرة على هذه الظاهرة ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

كيف يتعامل قانون تنظيم الحيوانات الخطرة مع الكلاب الضالة في الشارع؟ 


نظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط التعامل مع الكلاب الضالة المنتشرة في الشارع.

طبقا لنص المادة (8) من القانون، يتعين على كل من يجد أيا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

و يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و تُنشأ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للقانون.


و يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.


ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

عقر 4 أطفال كلب مسعور محافظة سوهاج ملف الكلاب الضالة الكلاب الضالة سوهاج كلاب ضالة

