تخصيص أرض في الخانكة لإقامة مركز لإيواء الكلاب الضالة

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية، خلال اجتماعه برئاسة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بحضور عدد من المسؤولين بالمحافظة وقيادات تنفيذية على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1123 م² بجوار حضانة المرور بأبو زعبل بمركز الخانكة، لإقامة مركز متكامل لإيواء الكلاب الضالة.

انتشار الكلاب الضالة

ويهدف المركز إلى الحد من انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، وتوفير الرعاية المناسبة لها تحت إشراف مديرية الطب البيطري، ضمن جهود المحافظة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، ورفع مستوى الرفق بالحيوان.



واختتم المجلس أعماله بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لكافة القرارات الصادرة، والتشديد على سرعة التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يحقق الصالح العام ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

في سياق آخر، شنت مديرية التموين بالقليوبية حملات موسعة ومكثفة للقضاء على كل ما يشوه المظهر العام، واستمرارًا للجهود المبذولة للقضاء على بؤر تمركز عربات النقل البطيء الكارو، باعتبارها أحد أهم أسباب انتشار ظاهرة النبش والفرز العشوائي للمخلفات، وعرقلة منظومة التحسين البيئي والنظافة العامة.