تفاصيل 35 وظيفة شاغرة بديوان التنمية المحلية.. طريقة التقديم والشروط
الفراعنة على موعد مع بنين.. خطوة جديدة نحو طريق اللقب الأفريقي
ترامب: لا أشعر بالقلق من أن يؤدي الوضع في فنزويلا إلى تورط طويل الأمد
قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين.. اضبط التردد
الطقس اليوم.. شديد البرودة وفرص أمطار خفيفة ببعض المناطق
"هيسقطوا".. آلية عقاب الغشاشين ومثيري الشغب في امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة بنين في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
16 رجب.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5 يناير 2026
السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد
رئيس الخدمات البيطرية: نحتاج لسنوات للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة
هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء في البرد الشديد؟
حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو
16 رجب.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5 يناير 2026

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأثنين 5 يناير 2026 للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة اليوم 

مواقيت الصلاة اليوم 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة فى القاهرة

-  موعد صلاة الفجر 5:19 ص
- موعد صلاة الظهر 12:00 ص
-  موعد صلاة العصر 2:50 م
-  موعد صلاة المغرب 5:09 م
- موعد صلاة العشاء 6:32 م.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية   

- وقت صلاة الفجر 5:26 ص
-  موعد صلاة الظهر 12:05 ص
-  موعد صلاة العصر 2:53 م
-  موعد صلاة المغرب 5:12 م
-  موعد صلاة العشاء 6:35 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

-  وقت صلاة الفجر 5:16 ص
- موعد صلاة الظهر 11:56 ص
-  موعد  صلاة العصر 2:45 م
- موعد صلاة المغرب 5:04 م
- موعد صلاة العشاء 6:27 م
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

-  وقت صلاة الفجر 5:05 ص
-  وقت صلاة الظهر 11:48 ص
-  موعد صلاة العصر 2:42 م
- وقت صلاة المغرب 5:02 م
- وقت صلاة العشاء 6:23 م
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

-  وقت صلاة الفجر 5:05 ص
- موعد صلاة الظهر 11:54 ص
-  موعد صلاة العصر 2:55 م
- موعد صلاة المغرب 5:15 م
- موعد صلاة العشاء 6:33 م



 

