الأكل الواعي هو ممارسة تساعد الإنسان على استعادة علاقته الطبيعية بالطعام. يقوم على تناول الطعام ببطء واهتمام، والتركيز على تجربة الأكل بكل حواسه دون تشتت أو استعجال.

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية



كشف الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية



مبادئ الأكل الواعي

يرتكز الأكل الواعي على الإنصات للجسم، والتمييز بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي الناتج عن التوتر أو الملل. كما يشجع على احترام الإحساس بالشبع والتوقف عند الاكتفاء، مما يقلل الإفراط في الأكل ويحافظ على الوزن الصحي.

فوائده الصحية

هذا النمط يساعد على تحسين الهضم لأن الأكل البطيء يمنح الجسم وقتًا كافيًا لإفراز الإنزيمات الهضمية. كما يقلل من اضطرابات المعدة والقولون، ويحسن جودة النوم والمزاج عبر تقليل هرمونات التوتر.

كيف نمارس الأكل الواعي

يمكن البدء بخطوات بسيطة مثل الابتعاد عن الهاتف أثناء تناول الطعام، والمضغ الجيد، وملاحظة الطعم والرائحة والملمس. من المهم أيضًا تناول الطعام في بيئة هادئة بعيدًا عن الضغوط.

العلاقة بين الأكل الواعي والنفسية

يرتبط هذا الأسلوب بالهدوء النفسي والتوازن الداخلي، لأنه يجعل الشخص يعيش اللحظة ويقدر النعمة الموجودة أمامه. بذلك يصبح الطعام تجربة شكر وتأمل لا عادة روتينية.