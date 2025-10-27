قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر من قمة روما للسلام: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العلمين الجديدة قبلة جديدة للاستثمار الصناعي في مصر| تفاصيل
عائلات الرهائن تطلب لتعليق المرحلة التالية من وقف إطلاق النار حتى تسليم جميع الرفات
المسابقات تحسم الجدل.. بيان رسمي بـ إيقاف دونجا الزمالك في السوبر
استثمارات تتجاوز 78 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنعًا لمواد البناء ويتفقد مشروع الكربون بالسخنة
تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”
الحبس والغرامة لمحصّلي «ركنة زيادة».. قانون انتظار السيارات يضبط فوضى الشوارع
ممنوع مهاجمة الاحتلال في أمريكا.. اعتقال صحفي بريطاني بسبب إسرائيل
ترامب يستبعد سعيه لولاية رئاسية ثالثة من خلال "خطة فانس"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع 3 عقود صناعية جديدة باستثمارات تتجاوز 75 مليون دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية
مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية
أسماء عبد الحفيظ

الأكل الواعي هو ممارسة تساعد الإنسان على استعادة علاقته الطبيعية بالطعام. يقوم على تناول الطعام ببطء واهتمام، والتركيز على تجربة الأكل بكل حواسه دون تشتت أو استعجال.

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية
 

كشف الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية
 

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

مبادئ الأكل الواعي

يرتكز الأكل الواعي على الإنصات للجسم، والتمييز بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي الناتج عن التوتر أو الملل. كما يشجع على احترام الإحساس بالشبع والتوقف عند الاكتفاء، مما يقلل الإفراط في الأكل ويحافظ على الوزن الصحي.

فوائده الصحية

هذا النمط يساعد على تحسين الهضم لأن الأكل البطيء يمنح الجسم وقتًا كافيًا لإفراز الإنزيمات الهضمية. كما يقلل من اضطرابات المعدة والقولون، ويحسن جودة النوم والمزاج عبر تقليل هرمونات التوتر.

كيف نمارس الأكل الواعي

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية
 

يمكن البدء بخطوات بسيطة مثل الابتعاد عن الهاتف أثناء تناول الطعام، والمضغ الجيد، وملاحظة الطعم والرائحة والملمس. من المهم أيضًا تناول الطعام في بيئة هادئة بعيدًا عن الضغوط.

العلاقة بين الأكل الواعي والنفسية

يرتبط هذا الأسلوب بالهدوء النفسي والتوازن الداخلي، لأنه يجعل الشخص يعيش اللحظة ويقدر النعمة الموجودة أمامه. بذلك يصبح الطعام تجربة شكر وتأمل لا عادة روتينية.

الأكل الأكل الواعي مبادئ الأكل الواعي فوائده الصحية العلاقة بين الأكل الواعي والنفسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

انقلاب سيارة الفنان على رؤوف

انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور

محمد حمدي

موافقة مبدئية.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد حمدي

ترشيحاتنا

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

هيئة المحكمة

المشدد 10 سنوات لـ 16متهما انتحلوا صفة رجال الشرطة ونصبوا كمينا بالطريق الصحراوي

القبض على 6 أشخاص ينقبون عن الأثار بالمرج

القبض على 6 أشخاص ينقبون عن الأثار بالمرج

بالصور

أثناء تجربتها.. لحظة اختراق سيارة M2 بقوة 1100 حصان مصنع BMW

BMW
BMW
BMW

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية
مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية
مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

أفراح الوسط الفني.. 5 حالات زفاف ترسم البسمة على وجه عشاقهم فى أيام

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد