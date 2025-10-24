حسم موافي: اللي بيزود في الأكل ربنا بيغضب عليه .. فيديو

تحدث الدكتور حسام موافي، استشاري طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، عن معنى قوله تعالى "كلوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ".

وأضاف حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما"، على قناة "صدى البلد"، أن قوله "وَلَا تَطْغَوْا" لها أكثر من تفسير، وأنا أحب التفسير الذي يصب في مصلحة الإنسان، أي لا تكثر من الأكل.

وتابع: تخيل، من يزود في الأكثر ربنا يغضب عليه ولا ينظر إلى صلاته ولا صيامه ولا زكاته، محذرا من الشبع خاصة وإذا كان الإنسان لديه في الجهاز الهضمي أو البنكرياس.