الطب وجهات نظر .. حسام موافي: لو اختلف الدكاترة في التشخيص ناخد رأي الأغلبية

قال الدكتور حسام موافي، استشاري طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن الطب وجهات نظر وهذا ليس دفاعا عن الأطباء ولكن هذه حقيقة.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما"، على قناة "صدى البلد"، أن مريض سيذهب لطبيب يخبره بأنه في حاجة لتركيب دعامات، وسيذهب لآخر سيقول له بانه يحتاج لعملية قلب مفتوح، والاتنين صح.

وتابع حسام موافي: رأي الطبيبين صحيح فهذه مدرسة وهذه مدرسة وعلى المريض في هذه الحالة أن يأخذ رأي طبيب ثالث وطبيب رابع، ثم يرجح رأي الأغلبية في النهاية.

وأوضح أنه يجب التفرقة بين العرض والمرض، فقد يكون الألم في المعدة وهو عرض، ولكنه ليس من المعدة فمن الممكن أن يكون ألم في البنكرياس ولا علاقة له بالمعدة.