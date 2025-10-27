لم يعد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي مقتصرًا على الترفيه، بل أصبحت جزءًا من تفاصيل حياتنا اليومية، تؤثر في طريقة تفكيرنا وعلاقاتنا وصحتنا النفسية، ورغم إيجابياتها العديدة، إلا أن الإفراط في استخدامها خلق تحديات نفسية واجتماعية حقيقية تستحق التوقف عندها.

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

كشف الدكتور محمد هاني استشارى الصحة النفسية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية والتى تشمل ما يلي:

الإدمان الرقمي

من أبرز مظاهر التأثير السلبي للسوشيال ميديا هو الإدمان. فالكثير من المستخدمين يقضون ساعات طويلة في التصفح دون وعي، ما يؤثر على النوم والتركيز والمزاج. هذا الإدمان يفرز في الدماغ هرمون الدوبامين بشكل يشبه الإدمان على الألعاب أو المواد المنشطة، فيشعر الفرد بالرغبة المستمرة في العودة إلى الهاتف.

المقارنة وتأثيرها النفسي

أحد الجوانب الأخطر هو المقارنة المستمرة بالآخرين. إذ يعرض الناس على المنصات نسخًا مثالية من حياتهم، مما يجعل المستخدمين الآخرين يشعرون بالنقص أو الفشل. هذه المقارنة تضعف الثقة بالنفس وتزيد الشعور بالقلق والاكتئاب.

تزييف الواقع والسعي وراء الشهرة

أصبح العديد من المستخدمين يلهثون وراء الشهرة والمشاهدات ولو على حساب المصداقية. نشر المظاهر المبالغ فيها أو المواقف الملفقة بات أسلوبًا شائعًا لجذب الانتباه. هذا السلوك يرسخ ثقافة السطحية ويُضعف القيم الاجتماعية.

الاستخدام الواعي لوسائل التواصل

يمكن تحويل السوشيال ميديا إلى أداة إيجابية إذا استخدمت بوعي. يُنصح بتحديد وقت يومي لاستخدامها، واختيار المحتوى المفيد والمحفز على التعلم والتطوير. كما يجب أخذ فترات راحة رقمية منتظمة لتجديد النشاط الذهني والابتعاد عن الضغط النفسي.