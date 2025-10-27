قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اعتذاره.. سموتريتش ينتقد السعودية للمرة الثانية
هل يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس عام ٢٠٢٨؟
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لبناء نظام رقمي لتيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي
شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين
وعد محافظ الأقصر.. تسليم منزل جديد لأسرة الطفل الشاذلي
«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار
جريمة فيصل المروّعة.. خيانة وسمّ وغرق أطفال أبكت مصر
هل يقع الطلاق الشفوي؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح رأي جمهور الفقهاء
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
أسماء عبد الحفيظ

لم يعد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي مقتصرًا على الترفيه، بل أصبحت جزءًا من تفاصيل حياتنا اليومية، تؤثر في طريقة تفكيرنا وعلاقاتنا وصحتنا النفسية، ورغم إيجابياتها العديدة، إلا أن الإفراط في استخدامها خلق تحديات نفسية واجتماعية حقيقية تستحق التوقف عندها.

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

كشف الدكتور محمد هاني استشارى الصحة النفسية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية والتى تشمل ما يلي:

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

الإدمان الرقمي

من أبرز مظاهر التأثير السلبي للسوشيال ميديا هو الإدمان. فالكثير من المستخدمين يقضون ساعات طويلة في التصفح دون وعي، ما يؤثر على النوم والتركيز والمزاج. هذا الإدمان يفرز في الدماغ هرمون الدوبامين بشكل يشبه الإدمان على الألعاب أو المواد المنشطة، فيشعر الفرد بالرغبة المستمرة في العودة إلى الهاتف.

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

المقارنة وتأثيرها النفسي

أحد الجوانب الأخطر هو المقارنة المستمرة بالآخرين. إذ يعرض الناس على المنصات نسخًا مثالية من حياتهم، مما يجعل المستخدمين الآخرين يشعرون بالنقص أو الفشل. هذه المقارنة تضعف الثقة بالنفس وتزيد الشعور بالقلق والاكتئاب.

تزييف الواقع والسعي وراء الشهرة

أصبح العديد من المستخدمين يلهثون وراء الشهرة والمشاهدات ولو على حساب المصداقية. نشر المظاهر المبالغ فيها أو المواقف الملفقة بات أسلوبًا شائعًا لجذب الانتباه. هذا السلوك يرسخ ثقافة السطحية ويُضعف القيم الاجتماعية.

الاستخدام الواعي لوسائل التواصل

يمكن تحويل السوشيال ميديا إلى أداة إيجابية إذا استخدمت بوعي. يُنصح بتحديد وقت يومي لاستخدامها، واختيار المحتوى المفيد والمحفز على التعلم والتطوير. كما يجب أخذ فترات راحة رقمية منتظمة لتجديد النشاط الذهني والابتعاد عن الضغط النفسي.

وسائل التواصل الاجتماعي صحتنا النفسية الإدمان الرقمي المقارنة وتأثيرها النفسي الاستخدام الواعي لوسائل التواصل تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

بالصور

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية

أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية
أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية
أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية

احترس من أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة

أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة
أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة
أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة

فيراري تحذر 6 سائقين من قيادة سياراتها الفارهة.. ما السبب؟

فيراري
فيراري
فيراري

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

المزيد