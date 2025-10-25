قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز الصلاة بالبنطلون خارج المنزل؟ دار الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية
متى يغلق باب التوبة؟.. علي جمعة: مفتوح دائما إلا في وقتين
أرخص 5 سيارات صينية في السوق المصري.. نيسان تكشف عن سيارة بتقنية مطورة لا تستخدم البنزين
أراوخو يهدئ الأجواء قبل الكلاسيكو ويشيد بفينيسيوس: يجبرك على تقديم الأفضل
وزير الري: الدولة تمتلك رؤية مسبقة للتعامل مع أي طوارئ في النيل .. تعظيم الاستفادة من المياه الزائدة بمفيض توشكى
سيف زاهر عن فريرا : زود الفجوة بين محمد السيد وجماهير الزمالك
كيف تستخرج بطاقة الرقم القومى خلال نصف ساعة ؟
الأهلي يستدرج إيجل نوار البورندي اليوم في دوري أبطال أفريقيا
لابورتا : واثق من فوز برشلونة في الكلاسيكو.. والصدارة حافزنا الأكبر
رجيم خاطئ يدمر الجسم .. الطريق الصحيح لإنقاص الوزن بأمان
عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت
أرواح ركاب القطار مهددة .. صرخة أهالي سوهاج من سوء رصيف محطة البلينا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رجيم خاطئ يدمر الجسم .. الطريق الصحيح لإنقاص الوزن بأمان

رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!
رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!
أسماء عبد الحفيظ

أصبحت أنظمة الرجيم السريعة من أكثر المواضيع انتشارًا على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي،في زمن الهوس بالرشاقة والجمال.

لكن خلف الوعود اللامعة بخسارة 5 كيلو في أسبوع تختبئ حقائق صادمة؛ فبعض هذه الرجيمات الخاطئة لا تُنقص الوزن فقط، بل تدمّر الجسم من الداخل، وتسبب أضرارًا قد لا تُلاحظ إلا بعد فوات الأوان.

رجيمات الحرمان الطريق الأسرع نحو الفشل

كثير من النساء يبدأن رحلة إنقاص الوزن باتباع أنظمة حرمان قاسية، تعتمد على تناول سعرات حرارية قليلة جدًا أو نوع واحد من الطعام مثل رجيم التفاح أو رجيم الشوربة الحارقة.
صحيح أن الوزن ينخفض سريعًا في البداية، لكن ما يفقده الجسم ليس دهونًا بل ماء وعضلات.

ومع استمرار الحرمان، يبدأ الجسم بالدخول في وضع المجاعة، أي أنه يقلل معدل الحرق ليحافظ على الطاقة، مما يؤدي إلى ثبات الوزن رغم قلة الأكل. والأسوأ أن أي وجبة طبيعية بعد انتهاء الرجيم تؤدي إلى استعادة الوزن بسرعة مضاعفة وهي الظاهرة المعروفة بـ “يويو دايت”.

رجيم العصائر والتخلص من السموم وهم الديتوكس

رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!

تنتشر على السوشيال ميديا وصفات ديتوكس العصائر التي تعد بتنظيف الجسم من السموم خلال أيام.
لكن الحقيقة العلمية تقول إن الجسم لا يحتاج إلى عصائر لتخليصه من السموم، لأن الكبد والكليتين يقومان بهذه المهمة طبيعيًا.

الاعتماد على العصائر فقط يؤدي إلى نقص البروتين والمعادن، مما يضعف العضلات ويؤثر على الجهاز المناعي، كما قد يسبب الدوار والإرهاق وانخفاض ضغط الدم.
إن الديتوكس ليس نظام حياة، بل فخ تسويقي يغري الناس بنتائج سريعة ومؤقتة.

الرجيمات منخفضة الكربوهيدرات ليست آمنة للجميع

أنظمة مثل “الكيتو” و“الأتكنز” تعتمد على تقليل الكربوهيدرات إلى حد كبير، وإجبار الجسم على حرق الدهون كمصدر طاقة.
ورغم أنها قد تنجح مؤقتًا، إلا أن الحرمان التام من الكربوهيدرات يؤدي إلى أعراض خطيرة مثل:

  • الصداع والدوخة.
  • رائحة فم كريهة.
  • تعب دائم وإمساك.
  • نقص الألياف والفيتامينات الضرورية.

كما أن الإفراط في تناول الدهون الحيوانية ضمن هذه الأنظمة يرفع خطر أمراض القلب والكوليسترول على المدى الطويل.

حبوب ومشروبات التخسيس خطر صامت

تروّج بعض المنتجات لحرق الدهون بسرعة أو سدّ الشهية بطريقة “سحرية”، لكنها في الحقيقة تحتوي على منشطات وكافيين بنسب عالية، وقد تسبب اضطراب ضربات القلب، وقلقًا، وأحيانًا تلفًا بالكبد.
أي منتج يعدك بخسارة وزن دون مجهود أو نظام غذائي متوازن، يخدعك ويستغل رغبتك السريعة في التغيير.

 الطريق الصحيح لإنقاص الوزن بأمان

  • السر في الرشاقة ليس الجوع، بل الاستمرارية والاعتدال.
    اتبعي نمطًا غذائيًا متوازنًا يشمل:
  • وجبات صغيرة ومنتظمة غنية بالبروتين والخضروات.
  • شرب الماء بوفرة.
  • ممارسة النشاط البدني بانتظام.
  • الحصول على نوم كافٍ لتوازن الهرمونات.
  • استشيري أخصائي تغذية قبل تجربة أي نظام جديد، فكل جسم مختلف عن الآخر، وما يناسب شخصًا قد يضر آخر.
الرجيم أنظمة الرجيم السريعة رجيمات الحرمان المجاعة استعادة الوزن بسرعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

الإيجار القديم - أرشيفية

موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم .. التفاصيل وجدول التنفيذ

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

ترشيحاتنا

الاحلام

دراسة: اكتشاف علمي جديد يغير فهمنا للأحلام

طاجن سبيط في الفرن

طريقة عمل طاجن سبيط في البيت .. أحلى من المحلات

الكحة

كيف تحمي نفسك من الفيروسات والأمراض التنفسية؟

بالصور

رجيم خاطئ يدمر الجسم .. الطريق الصحيح لإنقاص الوزن بأمان

رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!
رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!
رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!

أكلات ترفع المزاج وتقلل التوتر.. السر في طبقك اليومي.. إليك جدول طعام يحقق السعادة

)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!

سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟

سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟

هرمونات صناعية في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد