قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا أمر رسول الله بإغلاق باب الحمام عند النوم وخاصة في الليل؟
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟.. ماذا يقول الطب وكيف تحافظ على صحتك؟
الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة
برلماني: كلمة الرئيس السيسي وثيقة تاريخية ورسالة قوة للداخل والخارج
رانيا يوسف: أول مرة أحب كنت بالثانوية.. ونور الشريف قالي: هتبقي نجمة
أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة
باسم الجمل: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية خريطة طريق للشباب
نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي
ترامب يوجه برفع السرية عن جميع السجلات الحكومية عن أميليا إيرهارت
سيد عبدالحفيظ: الأهلي يحتاج مدرب أجنبي صاحب خبرة كبيرة
استدعاء غير مسبوق لـ800 قائد عسكري أمريكي.. هل تقف الولايات المتحدة على أعتاب حرب جديدة؟
مظاهرات حاشدة في نيويورك خلال خطاب نتنياهو تطالب بإنهاء الحرب في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الحوت حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025.. ركّز ولا تبرّر

برج الحوت
برج الحوت
أسماء عبد الحفيظ

برج الحوت حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025، مواليد الحوت هم من 19/20 فبراير إلى 20 مارس تقريبًا. يُصنّف الحوت من أبراج الماء، وهو برج الحلم، التعاطف، والفن. يُعرف مواليد الحوت بقدرتهم على الشعور بما وراء الظاهر، وبميلهم إلى العطاء دون انتظار مقابل. هم مبدعون، روحانيون، أحيانًا يعيشون في عوالم من الخيال.

برج الحوت حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025

غدًا قد تشعر بأن وئامًا داخليًا يُجري بين مشاعرك وأفعالك. لا تبحث عن العاصفة حين يكون السلام حاضرًا. هذا الهدوء ليس مؤقتًا بالضرورة، بل يمكن أن يكون بداية لمرحلة أكثر اتزانًا في حياتك. دع هذا الانسجام يدعمك، ولا تدعه يذهب دون شكر داخلي. انتبه لما تحتاجه روحك، هو ليس دائما ماديًا أو واضحًا، لكنه حقيقي.

صفات برج الحوت

  • حساس، عطوف، يمتطي خيالًا واسعًا
  • يتعاطف بعمق مع الآخرين
  • مبدع، يحب الفن والموسيقى
  • قد يغرق أحيانًا في الأحلام أو الانفصال
  • يحتاج من يُثبت له جذوره وأهميته

مشاهير برج الحوت

  • أديل
  • داستن هوفمان
  • جاستن بيبر
  • إليزابيث تايلور
  • ريهانا

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني

ربما تلمس اليوم أن مشاريعك الإبداعية أو تلك التي تحمل بعدًا إنسانيًا تُشرق فيها فرص. لا تقلل من قيمة الحس الروحي أو الجانب المرهف في أعمالك، فقد يكون ما يميّزك عن الآخرين. قد تحتاج إلى أن تُنفّذ بعض الأفكار التي لطالما أخّرتها خشية أن تُرى “غير واقعية”. اغمرها بثقة. قد تفاجئك النتائج.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي

العلاقات اليوم تستدعي أن تُسامح بعض الضعف، كما تُعطي المجال لشفافية المشاعر. لا تخف أن تُظهر هشاشتك، فقد تكون هي ما يجعل العلاقة أكثر بشرية. قد يشعر من تحب بأنك قريب منهم حتى في صمتك. أحيانًا، أن تكون موجودًا بقلوبكم معًا يكفي. لا تطلب المثالية، بل تطلّب الألفة.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي

وعيك بالعاطفة قد يُعطّل توازنك الجسدي إن لم تنتبه إليه. خذ وقتًا لتصفية ذهنك، ربما التأمل، الاستماع إلى موسيقى هادئة، أو حتى لحظة بحر لو كان متاحًا. اجعل النوم لك ملاذًا لا عبئًا. الأكل البسيط والمغذّي غالبًا ما يخدمك أكثر من التعقيد. اجعل العناية بنفسك، حتى في أبسط أشكالها، أولى أولوياتك.

برج الحوت وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة قد تحمل لك انتقالًا من العاطفة الخام إلى استقرار أعمق. قد تدخل في مشاريع فنية أو روحية تُعبّر عن داخلك، أو قد تواجه دعوة لتوجيه مهاراتك للآخرين. لكن المفتاح سيكون في التوازن بين ما تحلم به وما يمكنك بالفعل تحقيقه. لا تسبح بعيدًا جدًا عن ساحل الواقع، لكن لا تخف أن تترك خيوطك تطول نحو ما لا يُرى بعد؛ فالأحلام التي تُعاش هي التي تُترجَم.

برج الحوت حظك اليوم برج الحوت حظك اليوم السبت برج الحوت حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

رانيا يوسف

بعد إعلان زواجها.. 4 رجال في حياة رانيا يوسف

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

الدعارة

ضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل أموال باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة والإسكندرية

ترشيحاتنا

عمرو صلاح: نجاح افتتاح مونديال اليد للأندية يؤكد ريادة مصر في تنظيم الأحداث العالمية

عمرو صلاح: نجاح افتتاح مونديال اليد للأندية يعكس ريادة مصر في تنظيم البطولات

برشلونة

غياب رافينيا والحارس جارسيا يفاقم مشاكل برشلونة قبل مواجهات نارية

الأهلي لكرة اليد

موعد مواجهة الأهلي المقبلة أمام فيزبريم بعد اكتساح سيدني في مونديال اليد

بالصور

هل السكر فعلاً عدو الجسم؟.. ماذا يقول الطب وكيف تحافظ على صحتك؟

هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025..لا تجب على كل الأسئلة

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025..اصغِ إلى قلبك

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025..اختر السلام بدلًا من السيطرة

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد