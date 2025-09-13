قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة فتح : القدس لن تكون جزءًا من إسرائيل الكبرى
مجموعة السبع تطالب باستخدام أصول روسيا السيادية لتمويل دفاع أوكرانيا
أحمد حسن: الحديث عن مشاكل بين حسام حسن وحلمي طولان فتنة وكلام فارغ
رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك
الولايات المتحدة تفرض قيودا على الإمارات و5 دول.. ما السبب؟
هذا الفعل ينجي العبد يوم القيامة.. تعرف عليه
موعد نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025
أحمد موسى يناشد الخطيب بالاستمرار في الأهلي
الغاء التدوير واستعادة 3 لاعبين.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة
جودي أحمد سعد: أغاني والدي حالة فنية نعيشها مع الأسرة والمقربين
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
خالد الغندور يكشف عن غيابات الزمالك إمام المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 .. اختر كلماتك جيدًا

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 .. اختر كلماتك جيدًا
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 .. اختر كلماتك جيدًا
أسماء عبد الحفيظ

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، قد تشعر اليوم أنك نسيت شيئًا مهمًا، أو ربما يمر يومك بوتيرة سريعة تفوق توقعاتك. بعض الرسائل أو المكالمات المتأخرة قد تُزعجك، لكن لا تدعها تُفسد مزاجك العام. 

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

قد تشعر اليوم أنك نسيت شيئًا مهمًا، أو ربما يمر يومك بوتيرة سريعة تفوق توقعاتك. بعض الرسائل أو المكالمات المتأخرة قد تُزعجك، لكن لا تدعها تُفسد مزاجك العام. خفّف من جدولك وامنح نفسك لحظات هدوء بعيدًا عن الضجيج. وإن تهيأت لك فرصة للتحدث مع شخص عزيز، فليكن الحوار صريحًا ووديًا. في المساء، قد تلمس دفءًا أو كلمة طيبة تُنعش روحك.

خفّف من جدولك وامنح نفسك لحظات هدوء بعيدًا عن الضجيج. وإن تهيأت لك فرصة للتحدث مع شخص عزيز، فليكن الحوار صريحًا ووديًا. في المساء، قد تلمس دفءًا أو كلمة طيبة تُنعش روحك.

صفات برج الجوزاء 

مولود الجوزاء ذو طبيعة مزدوجة: سريع الفكر، محب للتغيير والتفاعل. يتأقلم بسهولة، لكن أحياناً يشتت انتباهه كثرة الخيارات.

فضولي ومتحدّث ممتاز

اجتماعي ويحبو التنوع

سريع الفكّر وتشتّت التركيز أحيانًا

يحب التعلم، تغيير الروتين والمغامرات الصغيرة

مشاهير برج الجوزاء

مثل: مارلين مونرو، جون كينيدي، أنجيلينا جولي، شون مينديز

الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهني

غدًا قد تبدأ يومك بعديد من المهام المتنوعة، بعضها مثير للاهتمام وبعضها أقل. المهم أن لا تنسق وقتك جيدًا. تجنب قبول الكثير من الالتزامات دفعة واحدة. حاول التركيز على ما تستطيع إنهاؤه اليوم، والبقية وجد لها موعدًا. التواصل سيكون مفتاحًا، فكن واضحًا في طلباتك وتوقعاتك.

الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفي

ربما تود الحديث أو التجاوب عاطفيًا، لكن قد تواجه صعوبة في إيجاد الكلمات المناسبة. لا تستعجل الرد، فالأحاسيس تحتاج إلى الصدق أولًا. إن كنت مرتبطًا، نقاش لطيف وصادق قد يُقوّي العلاقة. وإن كنت أعزب، الجلسات الاجتماعية فرص جيدة لالتقاء أشخاص يتشاركون معك الفضول والحيوية.

الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحي

حاول أن تُوازن بين نشاطك الذهني والراحة العاطفية. قد تشعر بالتعب إذا قضيت وقتًا طويلًا في التفكير أو القلق. استعن بأنشطة تهدّئك مثل التأمل، القراءة، أو الاستماع إلى موسيقى هادئة. التغذية الجيدة والنوم المبكر اليوم مفيدان جدًا لك.

الجوزاء وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفلك يلمّح إلى مراحل تأتي فيها فرص للتوسع، مهنياً أو شخصيًا، لكنها تتطلب منك تركيزك. ربما تُسأل عن اتجاهات حياتية أكبر مثل ما تريد أن تحققه على المدى الطويل. العلاقات الاجتماعية تلعب دورًا مهمًا، فكن حاضرًا، مستمعًا، ولطيفًا. قدرتك على التكيّف ستكون أكبر أصولك.

مولود الجوزاء برج الجوزاء مشاهير برج الجوزاء الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهني الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

صورة أرشيفية

أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها

ترشيحاتنا

غزة

فتح: إسرائيل قامت على فكرة «أرض بلا شعب» وفوجئت بشعب فلسطيني يناضل

محمود الهباش

الهباش: قرار إقامة الدولة الفلسطينية سيصطدم بالفيتو الأمريكي

الأزهر الشريف

الأزهري: لغة الحوار اختفت من المجتمع بسبب السوشيال ميديا

بالصور

رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك

أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من التوتر

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الأصعدة المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من سرعتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد