قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 30-8-2025
اليوم.. الأزهر ينفذ فعاليات يوم السرد القرآني للطلاب داخل مصر وخارجها
ميدو عادل يروي سرّ لقائه بالزعيم عادل إمام «7 ساعات»
حبس شبكة منافية للآداب تستخدم أحد الكافيهات الشهيرة بالعجوزة
الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري
جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2025
ميدو عادل: بعيش حياة مزدوجة كأب يحاول التوازن بين الحزم والمرونة في التعامل مع أولاده
ميلان يهزم ليتشي بثنائية في الدوري الإيطالي
اطمنوا.. وزير الري الأسبق يعلق على ترشيد استهلاك الفرد من المياه
أسامة حمدي: البنكرياس الصناعي سيتم تطبيقه قريبا في مصر لأول مرة
ميدو عادل: المسرح هو الجيم بتاع الممثل.. والفنان بيختار المكان اللي يلاقي نفسه فيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج العقرب حظك اليوم السبت 30 أغسطس .. سامح وانطلق مجددا

برج العقرب حظك اليوم السبت 30 أغسطس
برج العقرب حظك اليوم السبت 30 أغسطس
أسماء عبد الحفيظ

برج العقرب حظك اليوم السبت 30 أغسطس، مولود برج العقرب عميق المشاعر دقيق الملاحظة ويملك قدرة فطرية على فهم الآخرين من الداخل قوته لا تكمن في الصخب بل في السيطرة الصامتة لا يكشف أوراقه بسهولة لكنه وفيٌ حتى النخاع إذا شعر بالأمان والصدق يتمتع بكاريزما جذابة لا تُقاوم

برج العقرب حظك اليوم السبت 30 أغسطس

تشعر اليوم بقوة حدسك ورغبتك في السيطرة على مجريات الأمور قد تواجه موقفًا يكشف لك نوايا خفية أو يعيد ترتيب أولوياتك تنجذب إلى ما هو غامض أو غير مكتمل وقد تكتشف سرًا لم تكن تتوقعه لكنك تتعامل معه بحكمة

مشاهير برج العقرب

جوليا روبرتس

ليوناردو دي كابريو
آن هاثاواي
دريك
كايتي بيري
جوليا روبرتس
كل هؤلاء يجمعهم حس غامض وكاريزما قوية تعكس العمق العاطفي والقدرة على التأثير من وراء الكواليس وهي سمات بارزة للعقرب

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني

التركيز على التفاصيل الدقيقة يمنحك أفضلية في العمل اليوم يمكن أن تُحل مسألة معلقة أو تُكتشف معلومة تغيّر مجرى مشروع لا تستهِن بالحدس فقد يرشدك إلى خطوة مفيدة

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي

العاطفة اليوم مشحونة ولكنها ليست عشوائية أنت بحاجة إلى حوار صادق مع من تحب لتقريب المسافة بينكما صدقك العاطفي هو المفتاح الذي يُذيب أي جليد

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي

الجانب النفسي يتطلب منك راحة داخلية استمع لموسيقى هادئة أو مارس هواية خاصة تساعدك على تفريغ الانفعالات واستعادة توازنك

برج العقرب وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة تكشف لك الكثير من الحقائق وتمنحك فرصة لإعادة بناء شيء من الأساس سواء في العمل أو العلاقات حافظ على تركيزك ولا تتعجل القرارات.

برج العقرب حظك اليوم حظك اليوم السبت برج العقرب حظك اليوم السبت 30 أغسطس مشاهير برج العقرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

ترشيحاتنا

نتنياهو

نتنياهو مهدد بالاعتقال في الأرجنتين وسط تزايد الضغوط الدولية

غرق قارب

مأساة الهجرة.. غرق قارب قبالة موريتانيا يودي بحياة 69 شخصًا وفقدان المئات

قصر بعبدا

لبنان يحسم الجدل: جلسة بعبدا لمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح في 5 سبتمبر

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 30 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..تحلّ بالصبر

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025 .. احمِ طاقتك

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. استمع ثم تحدّث

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

فيديو

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد