الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

برج العقرب حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. خذ لحظة لتتأمل في من حولك

برج العقرب حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج العقرب حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
أسماء عبد الحفيظ

برج العقرب حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025، مواليد برج العقرب (24 أكتوبر – 22 نوفمبر) هم رمز الغموض، العمق، والقوة الداخلية. يتحركون بدافع الشغف، ويتمتعون بحسّ حدسيّ حاد وقدرة كبيرة على التحول والتجدد.

ومع دخول الشمس في برج العذراء، تزداد حاجتك إلى التنظيم النفسي والعاطفي، وهو وقت مناسب للتخلي عن الأعباء القديمة والانفتاح على بدايات أكثر صفاء.

برج العقرب حظك اليوم السبت

السبت يمنحك طاقة داخلية هادئة تساعدك على مراجعة علاقاتك وتقدير التفاصيل الصغيرة التي ربما أغفلتها. 

قد تكتشف شيئًا أو شخصًا كنت تتجاهل قيمته، ما يُشعرك بالامتنان والدفء، لا تبحث عن التغيير في الخارج، بل في الداخل، اليوم يحمِل لحظة صفاء قد تعيد ترتيب شعورك بالعالم من حولك.

نصيحة اليوم

خذ لحظة لتتأمل في من حولك، قد تجد في أبسط المواقف رسالة عميقة.

 صفات برج العقرب

  • نقاط القوة: الولاء، الحضور القوي، الإصرار
  • نقاط الضعف: الغيرة، الكتمان، التمسك بالماضي

مشاهير برج العقرب

ليو دي كابريو – قوة التركيز والإحساس العاطفي.

هند صبري – الحضور القوي والتحول المستمر في الأدوار.

هند صبري

 برج العقرب على الصعيد المهني

قد تبرز لديك اليوم مهارة التحليل العميق، فتفهم موقفًا معقدًا أو تحل لغزًا مهنيًا بطريقة تثير إعجاب من حولك. قد تتلقى دعمًا غير متوقع من زميل أو تتلقى تلميحًا يساعدك على التقدم. لا تتردد في اتخاذ خطوة محسوبة نحو هدف تعمل عليه منذ فترة.

 برج العقرب على الصعيد العاطفي

لحظة عاطفية دافئة قد تذكّرك بقيمة أحد المقربين. سواء كنت مرتبطًا أو أعزب، فإن اليوم مناسب للتعبير عن الامتنان والاقتراب من شخص دعمك بصمت. المحادثات العميقة تقرّب المسافات وتفتح الباب لشفافية عاطفية مريحة.

برج العقرب على الصعيد الصحي

طاقتك النفسية قوية اليوم، لكنك بحاجة لضبط انفعالاتك. المشي الهادئ أو جلسة تأمل خفيفة تساعدك على تجديد طاقتك. اهتم بجهازك العصبي وابتعد عن الأطعمة المسببة للتوتر مثل الكافيين الزائد أو السكريات العالية.

برج العقرب وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة تدعوك لإعادة هيكلة علاقاتك العملية والشخصية. وجود كوكب المشتري في موقع متناغم يدعم توسعك المهني، بينما يتيح لك عطارد فرصة لإصلاح سوء تفاهم قديم، مع اقتراب نهاية الصيف، ستجد نفسك أكثر انفتاحًا، وأقوى من الداخل.

رسالة الفلك لك

التقدير الصادق للآخرين هو أرقى أنواع القوة، فلا تتردد في التعبير عنه.

