تامر عبد الحميد: انتقال زيزو للأهلي وجع قلبي والزمالك كان ناقص يجبله أوبر
ترامب : نعمل على إنهاء الحرب في غزة وبين روسيا وأوكرانيا
تريزيجيه: فوز الأهلي على سيراميكا خطوة لاستعادة الانتصارات
موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
يقظة عاجلة تنقذ سوهاج من كارثة تسريب غاز بمدينة ناصر| القصة الكاملة
انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب
طارق يحيى: الخطيب سافر لأداء العمرة.. وحسم ترشحه عقب العودة
الصور الأولي من خطوبة نور شقيقة هنا الزاهد
محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشيخ وحشي بجهينة على مساحة 600 متر
وزير التعليم العالي يفتتح العام الدراسي بجامعة القاهرة الأهلية اليوم
موضوع قضية المخدرات كذب.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين
6 أطعمة مذهلة تنظف شرايينك وتبعدك عن السكتة الدماغية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج القوس حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. استمع لصوتك الداخلي

برج القوس حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، برج القوس هو برج ناري يتّسم بالحرية وحب الاستكشاف، مواليده يتمتعون بروح مرحة، وفكر فلسفي، وشغف بالتعلم والمغامرة، يعشقون التنقل والتجديد، ويبحثون دائمًا عن المعنى الأعمق في كل تجربة، يملّون من القيود ويكرهون الروتين.

قد تميل اليوم للبحث عن إجابات من الخارج، بينما الإجابة الحقيقية في داخلك، لا تنتظر من الآخرين أن يُرشدوا خطواتك. الثقة بالنفس تبدأ من الاستماع لصوتك الداخلي، حتى لو لم يفهمه الجميع، لا تخشَ اتخاذ قرار جديد بناءً على ما تحسة لا فقط ما تراه.

مشاهير برج القوس

شيريهان ـ ممثلة

براد بيت – ممثل

علا غانم – ممثلة

تايلور سويفت – مغنية

نجيب محفوظ – كاتب مصري

مايلي سايرس – مغنية وممثلة

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني

قد تجد نفسك أمام فرصة تحتاج إلى جرأة، لكنك تملك كل الأدوات لخوضها. لا تبحث عن الطمأنينة المطلقة، فالمغامرة المدروسة هي ما يفتح الأبواب.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفي

ربما حان الوقت لأن تثق بإحساسك تجاه الشريك، لا بمظهر العلاقة فقط. لا تُطِل الشك، فهو يأكل من استقرارك الداخلي.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي

يوم جيد للنشاط الجسدي أو تجربة جديدة تنعش ذهنك. حاول الخروج من روتينك المعتاد، ولو لساعة واحدة.

برج القوس وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفلك يمنحك فرصة لمصالحة ذاتية، واتخاذ خطوات حاسمة نحو أهدافك. المهم ألا تؤجل ما تعلم أنك مستعد له. قد تتغير وجهتك المهنية أو العاطفية نحو شيء أكثر وضوحًا واتساقًا مع قيمك.

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

عمومية الأهلي

وجودك قرار مش اختيار.. عمومية الأهلي تضع الخطيب في خانة اليك.. تفاصيل

دعاء الوتر

دعاء الوتر .. ردده في صلاتك يمنحك خيري الدنيا والآخرة

الدعاء

معنى حديث «الدعاء هو العبادة» .. وأسباب استجابة الدعوة سريعا

الإفتاء تواصل قوافلها الدعوية إلى شمال سيناء

الإفتاء تواصل قوافلها الدعوية إلى شمال سيناء لتلبية احتياجات الأهالي من الفتاوى

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. ترى الصورة من عدة زوايا

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. الحب يحتاج الاهتمام

برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

احدث ظهور لـ إسعاد يونس فى حفل توزيع جوائز دير جيست

إسعاد يونس

حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 وتوقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

