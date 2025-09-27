قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا أمر رسول الله بإغلاق باب الحمام عند النوم وخاصة في الليل؟
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟.. ماذا يقول الطب وكيف تحافظ على صحتك؟
الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة
برلماني: كلمة الرئيس السيسي وثيقة تاريخية ورسالة قوة للداخل والخارج
رانيا يوسف: أول مرة أحب كنت بالثانوية.. ونور الشريف قالي: هتبقي نجمة
أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة
باسم الجمل: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية خريطة طريق للشباب
نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي
ترامب يوجه برفع السرية عن جميع السجلات الحكومية عن أميليا إيرهارت
سيد عبدالحفيظ: الأهلي يحتاج مدرب أجنبي صاحب خبرة كبيرة
استدعاء غير مسبوق لـ800 قائد عسكري أمريكي.. هل تقف الولايات المتحدة على أعتاب حرب جديدة؟
مظاهرات حاشدة في نيويورك خلال خطاب نتنياهو تطالب بإنهاء الحرب في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الثور حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025..أمن نفسك أولًا كي تستطيع العطاء بلا استنزاف

برج الثور
برج الثور
أسماء عبد الحفيظ

برج الثور حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025، مواليد برج الثور هم من الثاني من الأبراج، يمتد تاريخهم من 21 أبريل إلى 20 مايو، ينتمون إلى عنصر الأرض، وهو ما يمنحهم صفة الاستقرار والقوة الصامتة. تتحكّم فيهم كوكب الزهرة، مما يجعلهم محبين للجمال، الراحة، والأشياء المادية التي تُشعرهم بالأمان. غالبًا ما تُعرف شخصياتهم بالوفاء والإخلاص، وبأنهم “الصخرة” التي يعتمد عليها في الأزمات.

برج الثور حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025

اليوم، قد تشعر برغبة في استعادة توازنك، ربما بعد فترة من الانشغال أو التوتر. لا تخجل من التراجع خطوة إلى الوراء إذا كان ذلك يعني أن تمنح نفسك فرصة لتجديد طاقتك. اهتم بتفاصيل صغيرة، ترتيب مكتبك، أو تنظيف زاوية في منزلك، أو حتى استرخاء بسيط في هدوء، فهذه الجزئيات قد تُحدث فرقًا كبيرًا. كن طيبًا مع نفسك، وامنح راحتك الأولوية.

صفات برج الثور

ثابت وعملي، يميل إلى فعل الأشياء ببطء لكن بثبات 

عاشق للراحة والجمال، يقدّر التفاصيل الحسّية المذاق، اللون، الملمس.

مشاهير برج الثور

  • دواين جونسون
  • ميجان فوكس
  • شير
  • جورج كلوني
  • إيلون موسك

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

اليوم قد تحتاج إلى إعادة تقييم النهج الذي تسير به في عملك. إذا كنت تشعر أن الأمور تسير ببطء، فلا تظن أن هذا فشل، بل هو جزء من البناء الطويل. ركّز على المهام التي تُضيف قيمة مستدامة، ولا تنجرف وراء المشاريع السريعة التي لا تُقدّم استدامة حقيقية. قد يُطلب منك التعاون أو المشاركة مع زميل أو أن تأخذ رأيه بعين الاعتبار، كن مرنًا دون التخلي عن رؤيتك.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

قد يشعر قلبك برغبة في الاستقرار والحميمية البسيطة أكثر من شغف اللحظة. ابحث عن اللحظات الهادئة المشتركة؛ قد تكون محادثة لطيفة على ضوء خافت، فنجان قهوة مع من تحب، أو مجرد تواجد صامت بجوار شخص يفهمك بلا كلمات. لا تضغط على الأمور لتكون مثالية، الحب الجيد يظهر في التفاصيل الصغيرة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

الراحة الجسدية ضرورية اليوم. قد تشعر ببعض إرهاق خفيف في العضلات أو الحاجة إلى تجديد نشاطك. جرّب أن تُضيف نشاطًا هادئًا إلى روتينك، كالمشي البطيء في الصباح أو جلسة تمدد خفيفة. راعِ أن تكون تغذيتك متوازنة، ولا تجهد نفسك بأعباء زائدة. استمع إلى إشارات جسدك.

برج الثور وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة القادمة قد تحمل تحولات مهمة في مجال المال أو المشاريع طويلة الأمد. قد تجد أمامك فرصة للاستثمار أو لتوسعة مشروعك، لكن الحكمة تكمن في التدرّج وعدم التسرّع. يُنصَح بالاستمرار في التعلّم والتطوير، مع التركيز على ما يُعزّز استقرارك المالي والعاطفي. لا تتخلى عن مبادئك في سبيل النمو السريع، فالقوة تكمن في الأساس المتين.

برج الثور حظك اليوم حظك اليوم السبت برج الثور حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

رانيا يوسف

بعد إعلان زواجها.. 4 رجال في حياة رانيا يوسف

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

الدعارة

ضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل أموال باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة والإسكندرية

ترشيحاتنا

أحمد أبو المجد

أحمد أبو المجد يوضح تعامل نقابة الموسيقيين مع أزمة فيديوهات روبي

أرشيفية

قيادي بـ"فتح": صمود الفلسطينيين في غزة والضفة صفعة لمخططات الاحتلال

أرشيفية

أستاذ قانون دولي: صمت الغرب على جرائم الاحتلال أسقط مصداقيته

بالصور

هل السكر فعلاً عدو الجسم؟.. ماذا يقول الطب وكيف تحافظ على صحتك؟

هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025..لا تجب على كل الأسئلة

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025..اصغِ إلى قلبك

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025..اختر السلام بدلًا من السيطرة

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد