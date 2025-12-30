قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد رحيله رسميا عن تدريب الفريق .. مشوار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البناء من جانب السعودية والإمارات
أحمد موسى: مصر تمتلك جيشًا وشرطة على أعلى مستوى من الكفاءة
السياحة والآثار: معالجة 1765 قطعة خاصة بمركب الملك خوفو الثانية
أحمد موسى متسائلا: لماذا تحولت بريطانيا لمركز للإرهابيين حول العالم؟
أحمد موسى: الإعلام البريطاني يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح
قرار جديد من محافظة القاهرة بشأن إزالة كوبري السيدة عائشة
أحمد موسى: السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية
أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة
هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. الإفتاء: يكفيك تحريكهما فقط
محمد شاهين: انتظروني مع منى زكي في رمضان 2026| خاص
أمطار نهارا وبرد قارس ليلا.. مفاجآت في حالة الطقس يوم رأس السنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار نهارا وبرد قارس ليلا.. مفاجآت في حالة الطقس يوم رأس السنة

الأرصاد
الأرصاد
شيماء مجدي

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، عن فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، خاصة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وذلك خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، إلى جانب نشاط للرياح على فترات متفرقة، لا سيما يومي الأربعاء والخميس.

أيام الكوالح

وأوضح «فهيم» خلال تصريحات له ،  أن آخر أيام الكوالح، المعروفة بـ«العشرة البيضاء» الأولى من الأربعينية، وتمتد من ليلة 25 ديسمبر 2025 وحتى ليلة 3 يناير 2026، تشهد تقلبات جوية ملحوظة قد تنعكس على الأنشطة الزراعية وحركة السير على الطرق.

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر والليل، بينما تميل الأجواء إلى الدفء نسبيًا نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن الشبورة المائية ستتكون خلال ساعات الصباح، وقد تكون كثيفة أحيانًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس غدا

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غداً بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية، مؤكدة أن الأجواء الشتوية ستكون مستقرة بشكل عام، مع وجود بعض الظواهر الجوية التي يجب الانتباه إليها.

وأوضحت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، على قناة سي بي سي، أن فترات النهار ستشهد أجواءً مشمسة تميل للدفء، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية ما بين 19 و20 درجة، بينما تصل في محافظات الصعيد (الأقصر وأسوان) إلى 23 و24 درجة.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح قد يكون مثيراً لبعض الرمال والأتربة في الأماكن المكشوفة والمفتوحة، خاصة في محافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، ومدن القناة، مما يستوجب الحذر لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية خلال فترة النهار.

حالة الطقس غدا

وحذّرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية، مؤكدة أن الأجواء ستكون شديدة البرودة، خاصة مع نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت غانم، خلال تصريحات تليفزيونية ، إلى أن البلاد تشهد استقرارًا عامًا في الأحوال الجوية، مع وجود بعض الظواهر التي تستوجب الانتباه، أبرزها نشاط الرياح على عدد من المناطق.

وأضافت أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في الأماكن المكشوفة والمفتوحة، خاصة بمحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة، ما يستدعي توخي الحذر، لا سيما لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية خلال فترات النهار.

وعن درجات الحرارة، أوضحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد أن الطقس نهارًا سيكون مشمسًا مائلًا للدفء، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية ما بين 19 و20 درجة، بينما ترتفع في محافظات الصعيد، مثل الأقصر وأسوان، لتصل إلى 23 و24 درجة مئوية.

البحوث الزراعية السواحل الشمالية المناخ والقاهرة الكبرى الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد انتهاء التقييمات|المدارس تعلن استمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

ترشيحاتنا

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. متى يحصل المستأجر على شقة بديلة؟

ظواهر فلكية

عام السماء المدهشة.. 2026 يحمل كسوفات نادرة وزخات شهب استثنائية

رونالدو و نيمار

وسامة تتجاوز المستطيل الأخضر.. قائمة أوسم 5 نجوم كرة قدم في 2025

بالصور

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

فيديو

إيمان العاصي

برومو مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على ON| فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

المزيد