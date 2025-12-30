أمطار نهارا وبرد قارس ليلا.. مفاجآت في حالة الطقس يوم رأس السنة

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، عن فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، خاصة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وذلك خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، إلى جانب نشاط للرياح على فترات متفرقة، لا سيما يومي الأربعاء والخميس.

أيام الكوالح

وأوضح «فهيم» خلال تصريحات له ، أن آخر أيام الكوالح، المعروفة بـ«العشرة البيضاء» الأولى من الأربعينية، وتمتد من ليلة 25 ديسمبر 2025 وحتى ليلة 3 يناير 2026، تشهد تقلبات جوية ملحوظة قد تنعكس على الأنشطة الزراعية وحركة السير على الطرق.

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر والليل، بينما تميل الأجواء إلى الدفء نسبيًا نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن الشبورة المائية ستتكون خلال ساعات الصباح، وقد تكون كثيفة أحيانًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس غدا

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غداً بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية، مؤكدة أن الأجواء الشتوية ستكون مستقرة بشكل عام، مع وجود بعض الظواهر الجوية التي يجب الانتباه إليها.

وأوضحت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، على قناة سي بي سي، أن فترات النهار ستشهد أجواءً مشمسة تميل للدفء، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية ما بين 19 و20 درجة، بينما تصل في محافظات الصعيد (الأقصر وأسوان) إلى 23 و24 درجة.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح قد يكون مثيراً لبعض الرمال والأتربة في الأماكن المكشوفة والمفتوحة، خاصة في محافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، ومدن القناة، مما يستوجب الحذر لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية خلال فترة النهار.

حالة الطقس غدا

وحذّرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية، مؤكدة أن الأجواء ستكون شديدة البرودة، خاصة مع نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت غانم، خلال تصريحات تليفزيونية ، إلى أن البلاد تشهد استقرارًا عامًا في الأحوال الجوية، مع وجود بعض الظواهر التي تستوجب الانتباه، أبرزها نشاط الرياح على عدد من المناطق.

وأضافت أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في الأماكن المكشوفة والمفتوحة، خاصة بمحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة، ما يستدعي توخي الحذر، لا سيما لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية خلال فترات النهار.

وعن درجات الحرارة، أوضحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد أن الطقس نهارًا سيكون مشمسًا مائلًا للدفء، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية ما بين 19 و20 درجة، بينما ترتفع في محافظات الصعيد، مثل الأقصر وأسوان، لتصل إلى 23 و24 درجة مئوية.