أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن يوم 25 يناير احتفالات بعيد الشرطة، والشرطة المصرية لها عيد نحتفل به جميعا، مضيفا أن الجبهة الداخلية يقظة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة.





وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك تنسيق وكفاءة وأعلى مستوى من التدريب للقوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية، متابعا أن كل محاولات الوقيعة بين الجيش والشرطة لم ولن تنجح.



وتابع أحمد موسى، أن الأمن والأمان هو عنوان مصر، ورجال الأمن في الشارع والحدود دون أي شكوى من أجل أمن وسلامة البلاد والمواطنين ولهما كل التحية رجال القوات المسلحة والشرطة.