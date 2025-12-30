خدمات طبية لم تقدم من قبل.. وزيادة أسرة الرعاية المركزة| طفرة طبية بالصعيد

أكد الدكتور أحمد البرعي مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مشروع التأمين الصحي الشامل منظومة ضخمة اطلقها الرئيس السيسي من محافظة بورسعيد .



وقال أحمد البرعي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" الدولة اهتمت بتقديم الخدمات الصحية بنفس الجودة في مختلف محافظات الجمهورية ".

وتابع أحمد البرعي :" تم توفير خدمات طبية وعلاجية متقدمة ومتطورة في محافظات الصعيد لم تقدم من قبل في الصعيد مثل جراحات القلب المفتوح والقسطرة وزراعة القوقعة وجراحات المخ والاعصاب ".

وأكمل أحمد البرعي :" تم العمل على زيادة أسرة الرعاية المركزية في محافظات الصعيد وذلك بفضل منظومة التامين الصحي الشامل ".

ولفت احمد البرعي :" هيئة الرعاية الصحية تستقطب الخبرات من الاطباء للعمل في مختلف أنحاء الجمهورية