الرعاية الصحية: مبادرة أنت الأساس تقدم كافة الخدمات الممكنة لدعم صحة المرأة

قالت الدكتورة رضوى إمام، مدير إدارة التوعية والمبادرات بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الهيئة نظمت بمحافظة السويس فعالية توعوية تحت شعار «أنتِ الأساس»، بهدف دعم صحة المرأة وتعزيز الوعي المجتمعي بالخدمات الصحية المقدمة داخل منشآت الهيئة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بصحة الأسرة وتحقيق العدالة الصحية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ محافظة السويس تعد ثاني محافظة يتم تنفيذ الحملة بها، بعد تطبيقها سابقًا في محافظة جنوب سيناء لمدة ثلاثة أيام.

وأشارت، إلى أن آلية التنفيذ في السويس جاءت مختلفة، حيث جرى تنظيم الفعاليات داخل مستشفى دار صحة المرأة والطفل، بما يتيح تقديم خدمات صحية متكاملة للسيدات المترددات على المستشفى، وبالمجان.

وذكرت، أن حملة «أنتِ الأساس» تستهدف إجراء فحوصات صحية شاملة للسيدات، تشمل قياس ضغط الدم ومستوى السكر، والكشف عن الأنيميا، وإجراء فحص تركيب الجسم، إلى جانب فحص سرطان الثدي ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن الأورام من خلال المبادرة الرئاسية، فضلًا عن فحص السيدات الحوامل عبر مبادرة الأم والجنين، وذلك بالتعاون مع مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس.

