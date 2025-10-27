مسجد قول شريف.. أجمل المساجد بالعالم الإسلامي بتتارستان.. فما قصته؟

قبة زرقاء ضخمة مزركشة على الطراز الإسلامي وأربع مآذن يكسوها اللون الأزرق والأبيض، مطلة على نهر كازانكا، أحد روافد نهر الفولغا، مشاهد تخطف أنظارَك أمام مسجد "قول شريف" الذي ينصع بياضُه ساحةَ مدينة قازان بدولة تتارستان التي تعد من أبرز الدول الإسلامية المنضمة إلى دولة روسيا الاتحادية.

فبمجرد أن تطأَ أقدامُك ساحة المسجد تجد أبواباً خشبية يصل طولها إلى عدة أمتارٍ وتُزيّن أسقفَه الرسماتُ الإسلامية ونجفٌ زاهٍ، وتُفرَش ساحةُ مصلاه بالسجاد الإيراني ذي الطراز الفريد والذي أهدته إيران إلى مسجد "قول شريف"، فحين تمر أعينُك بأركان المسجد ترى ألواحاً زجاجية تحتفظ بكسوة الكعبة التي أهدتها السعودية للمسجد المشرّف، ومصاحفَ من كافة دول العالم في مشهد يضفي قُدسيّةً للمسجد المُقام بالعاصمة التتارية قازان.

يسع ل آلاف المصلين

يسع المسجدُ نحو 1500 مصلٍ، وهو يتكون من دورين، ومصلى خاص بالنساء والرجال، ويتوافد إليه المصلون من كل حدب وصوب للصلاة فيه خاصة في يوم الجمعة، متأملين الطراز الإسلامي الفريد الذي يتميز به مسجد "قول شريف".

يستقطب المسجد آلاف الزائرين من كافة أنحاء العالم بفضل عبقِه الإسلامي الذي يخطف أنظارَك من الوهلة الأولى ويشعرك بسلام نفسي وروحانيات تسمو بها الروح.

تاريخ مسجد قول شريف

بوجه بشوش وقفطان أخضر وعمامة بيضاء يقف "الفار حسن" أمام مسجد "قول شريف" ليحكي للزائرين العرب تاريخ المسجد بلسان عربي فصيح وسط ساحة المسجد قائلاً: "إن المسجد "قول شريف" الأصلي بُني في القرن السادس عشر، خلال فترة خانية قازان، وكان يُعد من أكبر المساجد في أوروبا آنذاك".

مسترسلاً: "في عام 1552 دُمّر المسجد أثناء الغزو الروسي لقازان بقيادة إيفان الرهيب، وذلك بعد أن قاد الإمام قول شريف مع طلابه الدفاع عن المدينة حتى استُشهد فيها، ولهذا سُمّي الجامع باسمه تخليداً لذكراه، مضيفاً أن نسخة المسجد الحديثة قد أُعيد بناؤها بين عامي 1996 و2005، بمناسبة الذكرى الألفية لتأسيس مدينة قازان".

مضيفاً أنه في 24 يوليو 2005، تم افتتاح المسجد رسمياً ليبيتَ اليوم من أكبر وأجمل المساجد في روسيا وأوروبا ورمزاً معمارياً وثقافياً لتتارستان.

زيارة وخشوع

خلال زيارتك لساحة المسجد ترى قارئاً بقفطانٍ أسودَ مزركشٍ باللون الذهبي وقبعةٍ، وجلبابٍ رماديٍّ منمّقٍ، يجلس بهيبة وخشوعٍ، خلف غرفة زجاجية ليتلوَ آياتٍ قرآنيةً بصوت عذب يطرب آذان مستمعيه، مانحاً إحساساً بالسكينة والراحة في نفوس زائري مسجد قول شريف.

يرتبط مسجد قول شريف وغيره من مساجدَ، بمؤسسة الأزهر الشريف بمصر ارتباطاً وثيقاً، بفضل تخرج مئات الأئمة من الأزهر الشريف، ليتولَّوا شؤونَ المساجد التي تصل إلى نحو 80 مسجداً ويدرِّسون بالمدارس الإسلامية لدولة تتارستان، لكون الأزهر الشريف من أهم المنابر الإسلامية في العالم، بحسب وصف "الفار حسن" إمام مسجد "قول شريف" لموقع "صدى البلد".

عيون تعكس الانبهار

بعيون تعكس الانبهار يقف "محمد"، سائح من دولة السعودية، ببهو مسجد "قول شريف" ليُمتّع أنظارَه بروعة المسجد من زخارفَ وزجاجِ شرفاتِ المسجدِ الملونةِ التي تعكس إضاءاتٍ خلابة في وضوح النهار، في رحلة يصفها بالأروع في حياته.

لم يتوقع السائح السعودي أن هناك دولة إسلامية تتبع الاتحاد الروسي، بهذا الزخم من المعمار الإسلامي المبهر والثقافة الممزوجة بالحضارة التتارية والحضارة الإسلامية، لتزيل هذه الرحلة غمامة الادعاءات عن الثقافة الروسية التي تمزج بين الحضارة الإسلامية والمسيحية.

رحلة روحانية

من أجمل ما رآه "محمد" في دولة تتارستان هي اللحمة الدينية، حيث تقبع المساجد بجوار الكنائس لتتعانق الديانتان في سلام ووحدة وطنية، نادراً ما يراها في الدول الغربية أو غيرها من البلدان الأخرى.

يستمتع السائح السعودي، البالغ من العمر 35 عاماً، بالتنزه داخل بهو المسجد، مقترباً من أحد المحالِّ الصغيرة المتواجدة في ساحة المسجد ليشتريَ الهدايا الإسلامية من سُبحٍ ومصليات وحجاب لأسرته وأحبائه من سيدة ترتدي الزي الإسلامي الموقر، بأسعار زهيدة لا توجد أي مغالاة فيها، بحسب وصفه لموقع "صدى البلد".

وفي مشهد جلالٍ تنتابك حالة من الروحانيات العالية، حين تبدأ الصلاة بمسجد "قول شريف"، حيث يصطف العديد من الأجناس لتأدية الصلاة، في خشوع ينبض بمشاعر تقشعر لها الأبدان لعذوبتها وروعتها، فإن كنت تتمنى رحلة تخوض بك غمار الصفاء النفسي والروحاني فعليك أن تزور دولة تتارستان ومعالمها التاريخية والإسلامية لتكتشف حضارة مبهرة ظلت متوارية عن الأنظار لعقود.