رئيسة وكالة الاستثمار في تتارستان لـ صدى البلد : مصر بوابتنا الاستراتيجية لأفريقيا

قازان، تتارستان - قالت تاليا مينولينا، رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في جمهورية تتارستان بدرجة وزيرة، إن بلادها تنظر إلى مصر باعتبارها "شريكًا استراتيجيًا وبوابة رئيسية للعبور نحو أسواق القارة الأفريقية"، مؤكدة وجود رغبة قوية لتعزيز العلاقات والانتقال بها إلى مستوى جديد من التعاون الوثيق.



وفي تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" خلال مؤتمر عقد بمدينة كازان بدولة تتارستان، أفادت مينولينا أن الموقع الجغرافي واللوجستي لمصر يمثل ميزة استراتيجية كبرى، مضيفة أن "مصر هي بحق بوابة أفريقيا للعديد من دول العالم، ونحن ندرك هذا الدور المحوري، خاصة بالنظر إلى الثقل الاقتصادي الكبير للاقتصاد المصري في محيطه العربي والإسلامي".



وأوضحت أن رؤية بلادها للشراكة المستقبلية تقوم على مسارين متكاملين؛ الأول يتمثل في دعوة المستثمرين المصريين للاستفادة من أفضل الشروط المتاحة في تتارستان لتأسيس مصانع لهم، ومن خلالها يمكنهم الوصول بمنتجاتهم إلى أسواق روسيا ودول رابطة الدول المستقلة.

أما المسار الثاني، فقد أفادت بأنه يتضمن دراسة قيام الشركات الكبرى في تتارستان، خاصة في قطاعات البتروكيماويات والسيارات، بافتتاح مصانع تجميع في مصر لتكون قاعدة انطلاق رئيسية نحو الأسواق الأفريقية.



وأضافت مينولينا أن العلاقات بين الجانبين ليست جديدة، حيث شهدت زيارات متبادلة على أرفع المستويات، من بينها زيارة رئيس جمهورية تتارستان، السيد رستم مينيخانوف، إلى مصر.

وأشارت إلى أنه على الرغم من تأثر وتيرة التواصل بسبب الظروف العالمية الأخيرة، إلا أن العمل جارٍ حاليًا على استعادة الزخم وتكثيف اللقاءات.



واختتمت تصريحاتها بالإشارة إلى أن العلاقات تمتد لتشمل الجوانب التعليمية والثقافية، مستشهدة بوجود فرع لجامعة قازان الفيدرالية في مصر، بالإضافة إلى وجود خبرات داخل وكالتها متخصصة في الشأن المصري، مما يؤكد على وجود فهم عميق ورغبة حقيقية في بناء شراكة مثمرة تعود بالنفع على الجانبين.