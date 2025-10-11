قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود أبو الدهب: شخصية الأهلي الجديد قوية ولا يعترف بالنجم الأوحد
أبطال مصر يحصدون 13ميدالية في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي
حسام موافي: مريض القلب والكلى والكبد لابد أن يراعي توازن السوائل |فيديو
محمد سامي لـ مي عمر : بعت ساعتي عشان أكمل ثمن العربية هدية عيد ميلادك
سيد معوض: استسلام منظومة الزمالك سبب أزماته.. والأهلي سيفوز بالسوبر
قوات أمريكية تصل إلى إسرائيل لبدء عملها في دعم اتفاق وقف إطلاق النار
هبة قطب ترد على شائعات حفل زفاف ابنتها : كلام غير صحيح وصفحات رخيصة
ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025
أبطال العمل: دارك شوكليت مسلسل قصير من صُنع الصداقة والتحدي
جنات: بحضر مع بناتي عمل فني قريب سيكون مفاجأة | خاص
أحمد بدر: عمال الغزل والنسيج بالمحلة أذكياء ونسعي لفتح أسواق تصدير جديدة| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب : الرهائن سيعودون يوم الإثنين وسأذهب إلى مصر

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
محمود نوفل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمل بدأ على إخراج الجثامين من تحت الأرض في غزة والأمر صعب جدا ، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في غزة ووقف الحرب  هي صفقة عظيمة لإسرائيل و للعرب و المسلمين و للعالم أجمع.

وبيّن الرئيس الأمريكي في تصريحات له انه سيذهب إلى إسرائيل وسيتحدث في الكنيست ، مؤكدا أن الرهائن  سيعودون يوم الاثنين وسيتم استعادة نحو 28 جثة.

وقال : الشرق الأوسط بأسره سينعم بالسلام وليس غزة فحسب . وسأذهب إلى مصر أيضا.

واضاف الرئيس الأمريكي قائلا : ستتم إعادة بناء غزة وهناك بلدان غنية عدة ستساعد في ذلك.

وزاد : هناك توافق بشأن المرحلة التالية من خطة غزة

و وقعنا أهم اتفاق بشأن غزة يقضي بإعادة الرهائن.

فيما أعلنت شرطة الاحتلال فرض إغلاقات وحواجز داخل مدينة القدس وعلى الطرق المؤدية إليها يوم الإثنين المقبل بسبب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارة مصر الاثنين المقبل لتوقيع اتفاق غزة، قادمة من إسرائيل بعدما يلقي خطابا في الكنيست الإسرائيلي.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب سيزور مصر للتوقيع على اتفاق غزة، حيث سيبدأ رحلته إلى الشرق الأوسط مساء الأحد متجهًا إلى إسرائيل، فى زيارة رسمية من المتوقع أن تشهد لقاءات مع عدد من المسئولين الإسرائيليين، إضافة إلى مشاركته في جلسة خاصة للكنيست.

وأكد مسئول إسرائيلي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أنه سيتوجه إلى الكنيست لإلقاء كلمة وسيلتقي بالرهائن المحررين.

وأضاف المسئول أن مكالمة هاتفية جرت بين الفريقين الإسرائيلي والأمريكي يوم الجمعة، حيث قال فريق ترامب إنها ستكون زيارة "دخول وخروج".

ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، سيهبط ترامب في مطار بن جوريون الساعة 9:20 صباحًا وسيتم استقباله هناك في حفل رسمي. 

وسيتوجه ترامب مباشرة إلى الكنيست في القدس المحتلة لإلقاء خطاب، وبعد خطابه، سيعود ترامب إلى المطار للمغادرة ولن يبيت في إسرائيل.

وأكد المسئول أن ترامب لن يتوقف في ساحة الرهائن في تل أبيب، رغم  دعوة منتدى الرهائن وعائلات المفقودين لإلقاء كلمة هناك، لأسباب أمنية.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية (كان) أنه كان من المفترض أن يصل ترامب يوم الأحد، لكن الرحلة أُجّلت ليوم واحد بسبب الصعوبات اللوجستية لتنظيمها في هذا الوقت القصير.

ترامب غزة إسرائيل مصر الكنيست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

تمساح - ارشيفية

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

بوتين

بوتين يعلق على ضياع جائزة نوبل للسلام من ترامب

ترشيحاتنا

دعاء قبل النوم

أجمل دعاء قبل النوم.. كلمات مباركة من وصايا الرسول

معاملات مالية محرمة

حرام شرعا.. يسري جبر يوضح حكم الانتفاع بالأرض الزراعية المرهونة مقابل الديون

قافلة الإفتاء الدعوية بشمال سيناء

لقاءات وخطب توعوية.. تفاصيل فعاليات قافلة الإفتاء الدعوية بشمال سيناء

بالصور

كاجوال لافت.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

فيديو

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد