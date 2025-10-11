ترامب : الرهائن سيعودون يوم الإثنين وسأذهب إلى مصر

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمل بدأ على إخراج الجثامين من تحت الأرض في غزة والأمر صعب جدا ، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في غزة ووقف الحرب هي صفقة عظيمة لإسرائيل و للعرب و المسلمين و للعالم أجمع.

وبيّن الرئيس الأمريكي في تصريحات له انه سيذهب إلى إسرائيل وسيتحدث في الكنيست ، مؤكدا أن الرهائن سيعودون يوم الاثنين وسيتم استعادة نحو 28 جثة.

وقال : الشرق الأوسط بأسره سينعم بالسلام وليس غزة فحسب . وسأذهب إلى مصر أيضا.

واضاف الرئيس الأمريكي قائلا : ستتم إعادة بناء غزة وهناك بلدان غنية عدة ستساعد في ذلك.

وزاد : هناك توافق بشأن المرحلة التالية من خطة غزة

و وقعنا أهم اتفاق بشأن غزة يقضي بإعادة الرهائن.

فيما أعلنت شرطة الاحتلال فرض إغلاقات وحواجز داخل مدينة القدس وعلى الطرق المؤدية إليها يوم الإثنين المقبل بسبب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارة مصر الاثنين المقبل لتوقيع اتفاق غزة، قادمة من إسرائيل بعدما يلقي خطابا في الكنيست الإسرائيلي.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب سيزور مصر للتوقيع على اتفاق غزة، حيث سيبدأ رحلته إلى الشرق الأوسط مساء الأحد متجهًا إلى إسرائيل، فى زيارة رسمية من المتوقع أن تشهد لقاءات مع عدد من المسئولين الإسرائيليين، إضافة إلى مشاركته في جلسة خاصة للكنيست.

وأكد مسئول إسرائيلي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أنه سيتوجه إلى الكنيست لإلقاء كلمة وسيلتقي بالرهائن المحررين.

وأضاف المسئول أن مكالمة هاتفية جرت بين الفريقين الإسرائيلي والأمريكي يوم الجمعة، حيث قال فريق ترامب إنها ستكون زيارة "دخول وخروج".

ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، سيهبط ترامب في مطار بن جوريون الساعة 9:20 صباحًا وسيتم استقباله هناك في حفل رسمي.

وسيتوجه ترامب مباشرة إلى الكنيست في القدس المحتلة لإلقاء خطاب، وبعد خطابه، سيعود ترامب إلى المطار للمغادرة ولن يبيت في إسرائيل.

وأكد المسئول أن ترامب لن يتوقف في ساحة الرهائن في تل أبيب، رغم دعوة منتدى الرهائن وعائلات المفقودين لإلقاء كلمة هناك، لأسباب أمنية.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية (كان) أنه كان من المفترض أن يصل ترامب يوم الأحد، لكن الرحلة أُجّلت ليوم واحد بسبب الصعوبات اللوجستية لتنظيمها في هذا الوقت القصير.