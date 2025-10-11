قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب : الرهائن سيعودون يوم الإثنين وسأذهب إلى مصر
مرتضى منصور: شكراً لمصر ورجال مخابراتها على نجاح مفاوضات وقف النار
شرطة الاحتلال تفرض إغلاقات وحواجز داخل القدس والطرق المؤدية للمدينة
عماد النحاس يبدأ تجربة جديدة مع الزوراء العراقي
بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11-10-2025
3 ظواهر جوية.. توقعات طقس اليوم السبت 11 أكتوبر
ترامب : سعر النفط سيصل إلى أقل من دولارين للجالون قريبا
بطولة كأس العرب.. منتخب مصر الثاني يستعد لخوض ودية البحرين
موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة
فنزويلا توجه نداءا عاجلا لمجلس الامن لمواجهة العدوان الأمريكي
بعد 20 سنة من العمل والإبداع.. مشروع مصري يحصد جائزة الآغا خان للعمارة
ترامب يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب فرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين إلى جانب القائمة الحالية ؛ مشيرا إلى أنه أيضا سيتم فرض قيودا على الصادرات من جميع منتجات الصين وعلى تلك التي لا تصنعها منذ الأول من نوفمبر المقبل .

كما صرح ترامب قائلا : في الأول من نوفمبر سنفرض قيودا على صادرات الصين من البرمجيات الحيوية.

وبالأمس ؛ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يرى "أي مبرر" للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج.

وهدد الرئيس الأمريكي بزيادة هائلة في الرسوم الجمركية على السلع الصينية، مشيرا إلى ضوابط التصدير "العدائية" الأخيرة على المعادن الأرضية النادرة.


وكتب ترامب، على منصة "تروث سوشيال"، الجمعة: "كان من المقرر أن ألتقي بالرئيس شي بعد أسبوعين، في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في كوريا الجنوبية، ولكن يبدو الآن أنه لا يوجد مبرر لذلك"، بحسب ما أفادت به وكالة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.

وتوقعت منظمة التجارة العالمية، أن يتباطأ نمو تجارة السلع العالمية بشكل حاد في العام 2026؛ بعد أداء قوي مفاجئ في النصف الأول من العام الجاري، نتيجة التأثير المتأخر للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

ورجحت المنظمة، في تقرير أصدرته، الثلاثاء، من مقرها في جنيف، أن ترتفع أحجام تجارة السلع بنسبة 2.4% هذا العام، وهي نسبة أسرع بكثير من التوقع السابق في أغسطس البالغ 0.9%.

ويقابل حجم هذا الارتفاع، خفضا في التوقعات لعام 2026، حيث تتوقع المنظمة الآن نمواً بنسبة 0.5% فقط، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 1.8%.

وتشير التوقعات المتباينة إلى أن التأثير الكامل للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على أساس كل دولة وكل قطاع، قد يتأخر حتى العام المقبل، بحسب المنظمة.
 

