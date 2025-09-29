وزارة الخزانة البريطانية: الحروب والرسوم الجمركية تفاقم التحديات الاقتصادية

حذرت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم /الاثنين/ من أن الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط والرياح الاقتصادية المعاكسة التي أثارتها التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدت إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية السلبية للمملكة المتحدة منذ فوز حزب العمال الحاكم بالسلطة العام الماضي.



وذكرت وكالة اسوشيتدس برس، أن وزيرة الخزانة البريطاني راشيل ريفز، تتعرض لضغوط لتقول ما إذا كانت ستزيد الضرائب في ميزانيتها الخريفية في 26 نوفمبر المقبل.. ونقلت الوكالة عن الوزيرة قولها "إنه في العام الماضي تغير العالم، ونحن لسنا محصنين ضد هذا التغيير، وأنه سواء كانت الحروب في أوروبا والشرق الأوسط، أو زيادة الحواجز أمام التجارة بسبب التعريفات الجمركية القادمة من الولايات المتحدة أو نمو التكلفة العالمية للاقتراض، فنحن لسنا محصنين ضد أي من هذه الأشياء".



وتأمل الوزيرة في تقديم لمسة من التفاؤل الاقتصادي عندما تخاطب المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول في وقت لاحق.



ومنذ إنهاء 14 عامًا من حكم المحافظين في يوليو 2024، كافحت حكومة حزب العمال لتحقيق النمو الاقتصادي الذي وعدت به ولا يزال التضخم مرتفعا بعناد ويضعف التوقعات الاقتصادية مما أحبط الجهود الرامية إلى إصلاح الخدمات العامة الممزقة وتخفيف تكاليف المعيشة.