ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام الأجنبية.

وصرح ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" يوم الاثنين بأنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 100% "على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة".

ولم يحدد ترامب موعد أو كيفية تطبيق هذه الرسوم.

وإذا نفذ ترامب تهديده، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يفرض فيها رسومًا جمركية على خدمة بدلًا من سلعة خام، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الأخبارية الأمريكية.

كان الرئيس الأمريكي قد هدد في البداية بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام الأجنبية في مايو، بحجة أن دولًا أخرى تقدم حوافز ضريبية جذبت صانعي الأفلام إلى الخارج.

وفي منشوره يوم الاثنين، خص كاليفورنيا بالإشارة، قائلاً إن الولاية "تضررت بشدة!".

في الوقت نفسه، اقترحت الولاية وطبقت العديد من الحوافز الضريبية، كما فعلت مدن أمريكية أخرى.

فوجئت هوليوود عندما عرض ترامب الرسوم الجمركية لأول مرة في مايو وقال أحد المطلعين على الصناعة لشبكة CNN في ذلك الوقت: "للوهلة الأولى، يبدو الأمر صادمًا، وسيمثل توقفًا شبه كامل للإنتاج، ولكن في الواقع، ليس لديه صلاحية للقيام بذلك، وتطبيقه معقد للغاية".

يفضل الممثلون والمخرجون الأمريكيون عمومًا العمل بالقرب من منازلهم لكن "الحقيقة هي أن من الأرخص لاستوديوهات هوليوود أن تدفع تكاليف السفر بالطائرات والفنادق للجميع، لأن تكلفة العمالة، والقدرة على الإنتاج في الخارج أرخص بكثير"، كما صرّح جاي سورس، نائب رئيس وكالة المواهب المتحدة، لشبكة CNN في مايو.