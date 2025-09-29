التزام لا يحتمل التأجيل.. اشتية يطالب اليابان بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

بحث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، اليوم الإثنين، مع الممثل الياباني لدى فلسطين كاتسوهـيكو أرايكي، مستجدات القضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بمخرجات مؤتمر الأمم المتحدة والاعترافات الدولية المتصاعدة بدولة فلسطين، إضافة إلى الجهود المبذولة لصياغة خطة لإنهاء العدوان على غزة.

وخلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله، دعا اشتية اليابان إلى الانضمام إلى قائمة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، في ظل ما يتعرض له قطاع غزة من مجازر متواصلة، وما تقوم به إسرائيل من خطوات لضم أراضي الضفة الغربية بشكل معلن أو غير معلن.

وشدد اشتية على أن الاعتراف الياباني بدولة فلسطين يجب أن يستند إلى التزام طوكيو السياسي بحل الدولتين، وانسجامها مع قرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى مسؤوليتها الأخلاقية في دعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.