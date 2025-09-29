في ليفربول.. متظاهر مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب وزيرة المالية البريطانية

قاطع متظاهر يحمل علمًا فلسطينيًا وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الاثنين، أثناء إلقائها كلمتها بمؤتمر حزب العمال في ليفربول.

زاستأنفت ريفز حديثها سريعًا، مؤكدةً تفهمها للقضية، ومشيرةً إلى أن بريطانيا قررت الاعتراف بدولة فلسطينية.

وسبق أن أقامت البعثة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة احتفالًا خاصًا، تضمن رفع العلم الفلسطيني في لندن، وذلك بعد يوم من إعلان المملكة المتحدة اعترافها بدولة فلسطين.

وانضمت بريطانيا إلى دول أخرى، مثل أستراليا وكندا، في الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المنصرم .

وحمل قرار المملكة المتحدة رمزيةً خاصة نظرًا لدورها الرئيسي في إنشاء إسرائيل كدولة حديثة في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وبهذه الخطوة، تعدل بريطانيا شيئ من "أخطاء الماضي، معترفةً بفلسطين كدولة ذات حقوق وسيادة متساوية"، وفقًا لما صرّح به حسام زملط، رئيس البعثة الفلسطينية، يوم الأحد بعد الإعلان.

وأضاف أنه "اعترافٌ طال انتظاره" بحق تقرير المصير، وإدراكٌ بأن السلام لن يتحقق إلا بتحرر فلسطين.