قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يصلوا العشا الأول .. طلب علني من خالد الغندور قبل مباراة القمة
أعلى مستوياتها التاريخية.. الصادرات الهندسية المصرية تقفز 12% وتتجه لـ6 مليارات دولار
في ليفربول.. متظاهر مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب وزيرة المالية البريطانية
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيل
لقطة عفوية.. تلميذ يحتضن ويقبل وزير التعليم خلال زيارته لمدرسة بالمنيا
لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ40%.. مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
لم يتعاملوا معنا كلاجئين: والد الرئيس السوري: مصر الأخ الأكبر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل
مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل
خلال ساعات.. طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
مدفيديف يهدد أوروبا بحرب دمار شامل إذا وقفت ضد روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مدفيديف يهدد أوروبا بحرب دمار شامل إذا وقفت ضد روسيا

مدفيديف
مدفيديف
محمد على

قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف اليوم الاثنين، إن أوروبا لا تستطيع تحمل حرب ضد روسيا، ولكن إذا ارتكب قادتها خطأ إشعالها، فقد يتصاعد الأمر إلى صراع باستخدام أسلحة الدمار الشامل.

وذكر ميدفيديف، عبر تيليجرام إن روسيا لا تحتاج إلى مثل هذه الحرب، بما في ذلك مع "أوروبا".

وقال ميدفيديف عن القوى الأوروبية: "ببساطة لا يمكنهم تحمل حرب مع روسيا"، مضيفًا أن "احتمال وقوع حادث كبير قائم دائمًا".

وأضاف ميدفيديف، الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "مثل هذا الصراع ينطوي على خطر حقيقي بالتصعيد إلى حرب باستخدام أسلحة الدمار الشامل".

صرحت روسيا يوم الاثنين بأنها ستُجري تحليلاً دقيقاً لما إذا كانت أي صواريخ توماهوك أمريكية قد تُزود بها أوكرانيا قد أُطلقت باستخدام بيانات الاستهداف التي قدمتها الولايات المتحدة.

وصرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أمس الأحد بأن واشنطن تدرس طلباً أوكرانياً للحصول على صواريخ توماهوك، التي يبلغ مداها 2500 كيلومتر (1550 ميلاً)، وهي مسافة كافية لضرب موسكو بسهولة إذا أُطلقت من أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح سابقًا بأن الدول الغربية ستجعل نفسها أطرافًا مباشرة في الحرب إذا زودت أوكرانيا بمعلومات استهداف ومعلومات استخباراتية تُمكّنها من إطلاق صواريخ في عمق روسيا.

وردًا على سؤال حول تصريحات فانس، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا تُحللها بعناية. 

وأضاف:"السؤال، كما كان من قبل، هو: من يستطيع إطلاق هذه الصواريخ...؟ هل الأوكرانيون وحدهم هم من يستطيعون إطلاقها، أم أن الجنود الأمريكيين مُلزمون بذلك؟".

 وتابع: "من يُحدد أهداف هذه الصواريخ؟ الجانب الأمريكي أم الأوكرانيون أنفسهم؟"، مؤكدًا أن "تحليلًا مُعمّقًا" هو المطلوب.

وفي جميع الأحوال، قال إن صواريخ توماهوك لن تُغير مجرى الأمور.

 وتابع:"حتى لو حدث هذا، فلا يوجد حل سحري يُمكن أن يُغير الوضع على الجبهة بالنسبة لنظام كييف في الوقت الحالي. لا يوجد سلاح سحري. وسواءً أكانت صواريخ توماهوك أو غيرها من الصواريخ، فلن تُغير مسار الأمور".

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة بيع صواريخ توماهوك للدول الأوروبية التي سترسلها بعد ذلك إلى أوكرانيا.

وصرح فانس في برنامج "فوكس نيوز صنداي" أن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ القرار النهائي بشأن الموافقة على الصفقة.

الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أوروبا حرب روسيا استخدام أسلحة الدمار الشامل خطر حقيقي أسلحة الدمار الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة

رئيس شعبة الدواجن: تطبيق قانون بيع الفراخ المبردة خطوة لضبط الأسعار وحماية صحة المواطنين

جامعة الأزهر

شروط الالتحاق ببرامج جامعة الأزهر..موعد انتهاء التقديم

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترشيحاتنا

استدعاء بي إم دبليو وتويوتا سوبرا لهذا السبب

حملة استدعاء لـ بي إم دبليو وأحد طرازات تويوتا.. لهذا السبب

إرشادات هامة للاهتمام بمولد السيارة وإطالة عمره

إرشادات مهمة للاهتمام بمولد السيارة وإطالة عمره

مجموعة علي بابا القابضة

ارتفاع أسهم "علي بابا" الصينية مع تزايد الرهان على قوة الذكاء الاصطناعي

بالصور

مشروب قوى لتنظيف الجهاز الهضمى وتعزيز المناعة

مشروب قوى لتنظيف الجهاز الهضمى و تعزيز المناعة
مشروب قوى لتنظيف الجهاز الهضمى و تعزيز المناعة
مشروب قوى لتنظيف الجهاز الهضمى و تعزيز المناعة

احتراق سيارة اوررس يدفع لامبورجيني وبورش لاستدعاءات عاجلة

استدعاءات سيارات
استدعاءات سيارات
استدعاءات سيارات

نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع

نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع
نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع
نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50 .. تعرف عليهن

فنانات يدخلن عش الزوجية
فنانات يدخلن عش الزوجية
فنانات يدخلن عش الزوجية

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد