روسيا تدمر 84 مسيرة.. وأمريكا تدرس تقديم توماهوك لأوكرانيا

ذكرت وكالة أنباء ريا الروسية الاثنين أن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 84 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال الليل، نقلا عن بيانات وزارة الدفاع الروسية.

يأتي ذلك فيما قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الأحد إن الولايات المتحدة تدرس طلب أوكرانيا الحصول على صواريخ توماهوك بعيدة المدى لدعم جهودها في التصدي للروس.

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة بيع صواريخ توماهوك للدول الأوروبية التي سترسلها إلى أوكرانيا.

وصرح دي فانس في برنامج "فوكس نيوز صنداي" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ "القرار النهائي" بشأن السماح بهذه الصفقة.

وقال فانس "إننا بالتأكيد ننظر في عدد من الطلبات من الأوروبيين".

يبلغ مدى صواريخ توماهوك 2500 كيلومتر (1550 ميلاً)، وستكون بمثابة أصل قوي في ترسانة أوكرانيا في مواجهتها للهجمات الروسية المنتظمة بالصواريخ والطائرات بدون طيار.

ومن المؤكد أن روسيا ستنظر إلى مثل هذا التسليح على أنه تصعيد في حربها في أوكرانيا.

وكان ترامب قد رفض طلبات أوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى في الماضي، لكنه شعر بالإحباط بسبب رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوصل إلى اتفاق سلام.

ذكر:" سعينا جاهدين لتحقيق السلام منذ بداية الإدارة الأمريكية، ولكن على الروس أن يستيقظوا ويتقبلوا الواقع. يموت الكثيرون، وليس لديهم الكثير ليقدموه".