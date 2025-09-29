الأردن: تفكيك خلية مرتبطة بعصابات دولية لتهريب المخدرات

ألقت القوات الأمنية الأردنية القبض على خلية مكونة من 14 شخصا مرتبطة مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات قاموا بتخزين كميات كبيرة من المواد المخدرة في محافظة مأدبا جنوب عمان، من أجل بيعها وترويجها.

وأفادت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات عملوا على مدار أسابيع على متابعة التحقيق وجمع المعلومات عن خلية جرمية مرتبطة مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات.

وأكدت في بيان أنه بعد جمع البيانات والمعلومات كافة وحصر الأشخاص المشتبه بهم ومواقع تخزين المواد المخدرة جرى دهمهم وإلقاء القبض على أفراد الخلية وعددهم 14 شخصا، فيما جرى في التوقيت ذاته دهم مكان تخرين المخدرات وتفتيشه وضبط 160 كف حشيش ونصف كيلوغرام من الكوكايين وكمية من الحبوب المخدرة.



وأشار البيان إلى أنه تمكن فريق أمني خاص من دهم وإلقاء القبض على أحد أخطر تجار المخدرات في محافظة البلقاء "جنوب العاصمة عمان"، إذ يعتبر المسئول عن تزويد مروجي المحافظة بالمواد المخدرة، وألقي القبض عليه بعد مقاومته للقوة وضبط بحوزته 29 كف حشيش وأربعة أسلحة نارية.

