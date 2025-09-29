قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
5 فتيات ورجلان.. الداخلية تداهم ناديًا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع جديد لأسعار الوقود في إسرائيل وتوقعات بموجة تضخم قادمة

محطات وقود
محطات وقود
أ اش أ

 أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية، رفع أسعار الوقود في محطات الخدمة الذاتية، اعتبارا من صباح غد /الثلاثاء/ بواقع 0.07 شيكل للتر؛ ما يرفع معدلات التضخم لمستويات جديدة.


وذكر بيان الوزارة الإسرائيلية، أن السعر الأقصى لبنزين 95 أوكتان، المراقب حكوميا، في محطات الخدمة الذاتية في إسرائيل سيرتفع إلى 7.23 شيكل للتر بزيادة قدرها 0.07 شيكل، مشيرة إلى أن رسوم الخدمة في المحطات الثابتة ستظل عند 0.25 شيكل لكل لتر، الدولار يساوى 3.35 شيكل.


وعزت المديرة العامة لهيئة الوقود في الوزارة، بات شيفا تلك الزيادة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق.
ومنذ بداية عام 2025، ارتفع سعر الوقود في إسرائيل بواقع 0.03 شيكل للتر، وذلك بعد أن كان سعره 7.20 شيكل للتر في يناير.. ويعد هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يرتفع فيه سعر بنزين 95 أوكتان في إسرائيل.
وتتولى وزارة الطاقة والبنية التحتية في إسرائيل، احتساب سعر البنزين في محطات الوقود في نهاية كل شهر، وذلك استناداً إلى متوسط أسعار الوقود في حوض البحر المتوسط، وسعر صرف الدولار الأمريكي. وإضافة إلى ذلك فإن السعر يتضمن أيضاً الأخذ في الاعتبار سلة من النفقات التسويقية لمحطة الوقود، وضريبة الاستهلاك، وضريبة القيمة المضافة.
ويشكل ارتفاع أسعار الوقود عاملا محفزا للتضخم، نظرا لتأثيره المباشر على تكلفة النقل والإنتاج. 
وفي ظل استمرار الحرب، تعاني السوق الإسرائيلية من اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع تكلفة الاستيراد، وهو ما يعزز الضغوط التضخمية.
وزادت معدلات التضخم في إسرائيل خلال شهر يوليو الماضي، وفق بيانات رسمية، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء والإسكان والطاقة، ما يعكس استمرار الضغوط المعيشية وتصاعد التحديات أمام السياسات النقدية نتيجة حرب غزة.
وفي يوليو الماضي، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في إسرائيل ارتفاعا بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، وفق بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي وجاء الارتفاع مدفوعا أساسا بزيادة أسعار المواد الغذائية والمواصلات والطاقة.
ويسعى بنك إسرائيل المركزي إلى أن يبقى نطاق التضخم السنوي عند 3%، إلا أن استمرار الضغوط على أسعار السلع الأساسية يثير مخاوف من احتمالية عودة التضخم للارتفاع في الأشهر المقبلة.
وخفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 من 3.6% إلى 3.1%، في ظل تواصل الحرب في غزة.

البنزين سعر البنزين الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الدخلية

مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج

الكدمات

من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

السفيرة إيمان محرم

سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم

ترشيحاتنا

فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

أمين البحوث الإسلامية يناقش رسالة ماجستير حول الرؤية المادية للإنسان

حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا

حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا.. الإفتاء تجيب

تصاعد ظاهرة الانتحار بين جنود الاحتلال

مرصد الأزهر: تصاعد ظاهرة الانتحار بين جنود جيش الاحتلال بسبب المشاركة في قتل المدنيين

بالصور

فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

تأجير السيارات
تأجير السيارات
تأجير السيارات

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد