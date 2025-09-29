عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل

هدد عمال الموانئ في إيطاليا بفرض حظر شامل على التجارة مع إسرائيل، يشارك فيه بعض البحارة من موانئ جنوة الإيطالية.



وكان عمال ميناء جنوة قد أثاروا احتجاجات واسعة في إيطاليا الأسبوع الماضي بدعواتهم لمنع شحن البضائع إلى إسرائيل.

وانضم إليهم زملاؤهم من موانئ أوروبية أخرى يومي الجمعة والسبت لعقد محادثات بشأن منع شحنات الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل، من دون أن يكشفوا عن نتائج النقاشات.



وأشار ريكاردو رودينو، وهو عامل ميناء مخضرم وقيادي في تجمع عمال جنوة "CALP" - في تصريح خاص لمجلة "بوليتيكو" الأوروبية - إلى أن عمال الموانئ لديهم تاريخ طويل في منع شحنات الأسلحة منذ حرب فيتنام، قائلا: "بدا الأمر مستحيلا مع جنوب إفريقيا، لكن بعد الحظر الكامل أطلق سراح نيلسون مانديلا وأجريت الانتخابات".



وأضاف "كثير من الناس يريدون أن يكونوا في الجانب الصحيح من التاريخ.. السلاح الوحيد المتاح للشعوب هو العرقلة.. ليست لدينا دبابات ولا صواريخ، لكن بوسعنا أن نمنع الشحنات، وأحيانا بأجسادنا، فهذا سلاحنا الوحيد".



وتواجه حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني - حسبما أبرزت "بوليتيكو" - ضغطا متزايدا لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين، بعد أن أصبح الملف الفلسطيني قضية بارزة في الانتخابات الإقليمية التي بدأت أمس /الأحد/ وتستمر حتى نوفمبر المقبل.

