وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
5 فتيات ورجلان.. الداخلية تداهم ناديًا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل

أ ش أ

 هدد عمال الموانئ في إيطاليا بفرض حظر شامل على التجارة مع إسرائيل، يشارك فيه بعض البحارة من موانئ جنوة الإيطالية.


وكان عمال ميناء جنوة قد أثاروا احتجاجات واسعة في إيطاليا الأسبوع الماضي بدعواتهم لمنع شحن البضائع إلى إسرائيل. 

وانضم إليهم زملاؤهم من موانئ أوروبية أخرى يومي الجمعة والسبت لعقد محادثات بشأن منع شحنات الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل، من دون أن يكشفوا عن نتائج النقاشات.


وأشار ريكاردو رودينو، وهو عامل ميناء مخضرم وقيادي في تجمع عمال جنوة "CALP" - في تصريح خاص لمجلة "بوليتيكو" الأوروبية - إلى أن عمال الموانئ لديهم تاريخ طويل في منع شحنات الأسلحة منذ حرب فيتنام، قائلا: "بدا الأمر مستحيلا مع جنوب إفريقيا، لكن بعد الحظر الكامل أطلق سراح نيلسون مانديلا وأجريت الانتخابات".


وأضاف "كثير من الناس يريدون أن يكونوا في الجانب الصحيح من التاريخ.. السلاح الوحيد المتاح للشعوب هو العرقلة.. ليست لدينا دبابات ولا صواريخ، لكن بوسعنا أن نمنع الشحنات، وأحيانا بأجسادنا، فهذا سلاحنا الوحيد".


وتواجه حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني - حسبما أبرزت "بوليتيكو" - ضغطا متزايدا لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين، بعد أن أصبح الملف الفلسطيني قضية بارزة في الانتخابات الإقليمية التي بدأت أمس /الأحد/ وتستمر حتى نوفمبر المقبل.
 

عمال الموانئ البحر إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الدخلية

مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج

الكدمات

من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

السفيرة إيمان محرم

سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم

جانب من تسليم عقود العمل بالفيديوكونفرانس

تسليم 700 عقد عمل معظمهم لذوي همم في 26 محافظة بالفيديوكونفرنس

الدكتور أسامة عبد الحي والدكتورة شيرين غالب

أطباء القاهرة تُكرم 500 من رموز وشباب مهنة الطب

صورة أرشيفية

مشروبات الطاقة والتدخين وإرتداء الكروكس.. محظورات داخل مدرسة بإمبابة

بالصور

فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

