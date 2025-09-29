أعلنت الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 66,055 شهيدا و168,346 مصابا، منذ السابع من تشـــرين الأول/ أكتوبر عام 2023.



و أوضحت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين-، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 50 شهيدا و184 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما بلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية من شهداء المساعدات 5، والإصابات 48، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,571، وأكثر من 18,817 مصابا، و بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,187 شهيدا و56,305 مصابا.



وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.