الجزيرة 2 يختتم العام باستضافة البطولة التنشيطية كابيتانو مصر وFc للألعاب الإلكترونية

اختتم مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة "2" العام الميلادي 2025 باستضافته لبطولتين كبيرتين هما البطولة التنشيطية للمشروع القومي " كابيتانو مصر " والذي يأتي تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وشهدت البطولة تواجد عدد كبير منّ رؤساء قطاعات الناشئين بأندية مصر المختلفة لاستقطاب أمهر اللاعبين بالمشروع لأنديتهم، حيث شهدت البطولة مشاركة واسعة من المحافظات المشاركة في مشروع كابيتانو مصر والتي بلغت 12 محافظة وبمشاركة 300 لاعب من تلك المحافظات.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى إقامة تلك البطولة علي ملاعب المركز نظراً لجاهزية المركز ووجود الملاعب المجهزة والمؤهلة لاستضافة كبري البطولات وهو ما شاهدناه اليوم من خلال ثناء المشاركين في البطولة علي التنظيم الجيد وجودة الملاعب المستضيفة للمباريات ، وخروج اليوم بصورة مشرفة ولافتة.

ولفت صبحي إلى أن مشروع كابيتانو مصر تشرف برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية والمشروع بات من أنجح المشروعات القومية لاكتشاف المواهب في كرة القدم المصرية في مختلف محافظات الجمهورية وتم انتقاء العديد من العناصر المميزة والتي بالفعل انضمت لأكبر الأندية بمصر .

فيما شهد المركز ايضاً اقامة بطولة كبرى للألعاب الالكترونية Fc26 والتي اشتملت علي اقامة مسابقة تنافسية للألعاب الالكترونية للبنين والبنات والتي اشتملت علي الفئات العمرية من 9 سنوات حتي 16 سنة، وشهدت البطولة منافسات حامية وممتعة والتي تم تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضات الالكترونية.