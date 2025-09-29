كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين

قالت وزيرة خارجية كولومبيا روزا يولاندا فيلافيسينسيو إن بلادها مستعدة لإرسال جنود لتحرير فلسطين ضمن عمل عالمي مشترك⁣.

وأضافت الوزيرة الكولومبية، بحسب موقع إم إس إن، أن وفد بلادها المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة انسحب خلال كلمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ذكرت أن الوفد غادر بسبب رفضهم شرعنة ما يقوم به، موضحة «ليس بإمكاننا شرعنة خطاب بربري لرئيس حكومة يقترف جرائم إبادة بحق شعب أعزل».

وتواجه حكومة الاحتلال ردود أفعال عالمية غاضبة على حرب الإبادة التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني منذ نحو عامين، بما في ذلك حصار خانق وحرب تجويع منظمة ضد أبناء قطاع غزة.