وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر اليوم /الإثنين/ أنه حان وقت السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في قطاع "غزة"، وذلك في كلمتها أمام مؤتمر حزب العمال.



وشددت كوبر - حسبما نقل تلفزيون هيئة الإذعة البريطانية (بي بي سي) - على أن الفلسطينيين لهم حق في إقامة دولتهم، مدافعة عن قرار المملكة المتحدة بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.



وقالت كوبر إن بريطانيا تعهدت لعقود طويلة بدعم حل الدولتين في الشرق الأوسط إلا أنها لم تكن تعترف إلا بواحدة فقط، كما اعتبرت أن هذا الاعتراف بمثابة التجسيد لإيمان المملكة المتحدة الراسخ بأن السبيل الوحيد للأمن والسلام الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء هو دولتان تعيشان جنبا إلى جنب.



وأضافت أن فرنسا وكندا واستراليا والبرتغال انضمت إلى المملكة المتحدة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، التي حصلت بالفعل على صفة الدولة من أكثر من 140 دولة في الأمم المتحدة.



ودعت كوبر مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين منذ قرابة عامين، كما طالبت الحكومة الإسرائيلية بإنهاء ما ترتكبه من أعمال تجويع للمدنيين وحرمانهم من حقوقهم في الحصول على الغذاء والماء والدواء.

