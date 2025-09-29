رئيس الوزراء السويدي يتهم روسيا بالوقوف أمام هجمات الطائرات بدون طيار

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الاثنين إن روسيا ربما تكون وراء هجمات طائرات بدون طيار غامضة فوق العديد من المطارات الاسكندنافية قبل قمة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن.

أدى رصد طائرات بدون طيار في النرويج والدنمارك على وجه الخصوص منذ 22 سبتمبر إلى إغلاق العديد من المطارات.

وقال كريسترسون في حديثه لقناة "تي في 4" التلفزيونية "إن احتمال أن يكون هذا الأمر متعلقا برغبة روسيا في إرسال رسالة إلى الدول التي تدعم أوكرانيا مرتفع للغاية"، لكنه أكد أن "لا أحد يعرف ذلك على وجه اليقين".

وأضاف أن "لدينا تأكيدا" بأن الطائرات بدون طيار التي دخلت المجال الجوي البولندي في وقت سابق من سبتمبر كانت روسية.

أضاف «كل شيء يشير إلى روسيا، ولكن جميع الدول حذرة في تحديد دولة ما إذا لم تكن متأكدة. في بولندا، نعلم أن هذا ما حدث».

كما تم رصد طائرات بدون طيار فوق مواقع عسكرية دنماركية ليلة السبت لليوم الثاني على التوالي.

من المقرر أن تستضيف كوبنهاجن قمة للاتحاد الأوروبي يومي الأربعاء والخميس.