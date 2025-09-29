ناشط تركي: عروض إسرائيلية لأسطول الصمود مقابل وقف الإبحار نحو غزة

قال حسين دورماز، منسق الوفد التركي المشارك في "أسطول الصمود العالمي"، إن "إسرائيل" قدمت للمشاركين في الأسطول عروضًا عبر بلدان أخرى، مقابل وقفهم الإبحار نحو قطاع غزة.

وأشار إلى أنهم يشاركون في "أسطول الصمود العالمي" بهدف إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ سنوات طويلة، و ذلك خلال حديث لوكالة "الأناضول" اليوم الاثنين.

وأفاد دورماز بأن المشاركين في "أسطول الصمود" لم يتفاجأوا بالاعتداءات التي طالتهم منذ بدء الإبحار، وأنهم كانوا يتوقعون حدوث ذلك.

وأوضح أنهم يخططون الوصول إلى قطاع غزة في غضون الأيام الـ 5- 6 المقبلة، مبينًا في الوقت نفسه أنهم يتوقعون هجومًا إسرائيليًا يطال سفن الأسطول.



وأشار إلى تزايد أعمال التخريب والاعتداءات على الأسطول، منذ اليوم الأول لانطلاقه، لافتًا إلى أن بعض سفنه لم تستطع الإبحار أصلًا بسبب أعمال التخريب التي طالتها في الموانئ.

ومن بين المحاولات الإسرائيلية الأخرى لمنع وصول الأسطول لقطاع غزة، تقديم "تل أبيب" عروضًا عبر دول أخرى، لثني النشطاء عن مواصلة الإبحار.

و قال دورماز: إن "إسرائيل تقدمت بعرض للأسطول من خلال إيطاليا، بإيصال المساعدات التي تحملها السفن إلى غزة، عبر إدارة قبرص الرومية، وبضمانات من الأمم المتحدة أو دولة الفاتيكان".

وأوضح أن "إسرائيل" أوصلت لهم رسالة مفادها "لقد حققتم هدفكم، تعالوا لننقل هذه المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر قبرص الرومية وتحت ضمان الفاتيكان أو الأمم المتحدة".

وفال إن العروض الإسرائيلية وصلت لأسطول الصمود عبر رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس بلادها سيرغيو ماتاريلا.

وشدد الناشط التركي على أنهم وبصفتهم مشاركين في أسطول الصمود، رفضوا العروض الإسرائيلية هذه، معتبرًا إياها "محاولات تهدف إلى عرقلة الأسطول وكسر تأثيره".

وذكر دورماز أن "إسرائيل تحاول بشكل ممنهج وشبه يومي، تشويه سمعة الأسطول إعلاميًا عبر تصويره وكأنه أسطول لحماس، باستخدام اتهامات بالإرهاب".

واعتبر أن المحاولات الإسرائيلية هذه تندرج في إطار "كسر الإرادة المشتركة للمشاركين في الأسطول وإعداد الأرضية للتدخل ضده".