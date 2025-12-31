السديس يدشّن برنامج المؤذن المؤتمن لتعزيز فقه الأذان بالمسجد النبوي

دشَّن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، برنامج "المؤذن المؤتمن" بمركز أذان؛ وذلك في إطار تعزيز فقه الأذان، وترسيخ آدابه، ورفع كفاءة أداء المؤذنين، وتحسين جودة الأذان، وتمكين الكفاءات وفق معايير علمية ومهنية متخصصة.

توجهات رئاسة الشئون الدينية بالمسجد النبوي لتطوير المنظومة الدينية

وأكّد “السديس”، أن البرنامج يأتي ضمن توجهات رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي؛ لتطوير المنظومة الدينية، والعناية بالأذان والمؤذنين بوصفه شعيرةً عظيمةً، ومظهرًا من مظاهر العناية بالمساجد.

وشدد على أهمية الإتقان، وضبط الأداء، والالتزام بالمنهج الوسطي المعتدل.

برنامج المؤذن المؤتمن

ويتضمن البرنامج مسارات تدريبية وتأهيلية متكاملة تشمل الجوانب الشرعية والصوتية والتطبيقية، إلى جانب تطوير المهارات المرتبطة بالأداء المؤسسي والانضباط الوظيفي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمة الدينية المقدَّمة.

ويأتي تدشين برنامج "المؤذن المؤتمن" ضمن حزمة من المبادرات التطويرية التي تنفذها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي؛ لتمكين الكفاءات، ورفع مستوى الاحترافية، وتحقيق مستهدفاتها في الارتقاء بالخدمات الدينية المقدَّمة لقاصدي المسجد النبوي.