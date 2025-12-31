قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: تنقية قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز
من نجم منتخب مصر إلي عنوان للأزمات.. 2025 الأصعب في مسيرة رمضان صبحي
يونيفيل: يجب البناء على استقرار لبنان خلال عام 2025 لتعزيز سلام دائم
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد
بعد أحداث فرح كروان مشاكل.. غلق قاعة مناسبات في شبرا الخيمة
مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال مشروعات المرحلة الأولى بحياة كريمة
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر لحماية مئات الآلاف بغزة.. وتؤكد: انخفاض سكاني 10%
الرئيس الفلسطيني: لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية بدون غزة
الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في السودان صادمة للغاية
"الشيوخ" يناقش تعديلات أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية..الأحد
الوفد على صفيح ساخن..ترشح أبو شقة لرئاسة الحزب يفجر مفاجأة.. و5 مرشحين يتنافسون على حكم بيت الأمة
محكمة الجنايات تطلب سماع شهادة عضو الرقابة الإدارية في قضية الاتجار بالبشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

السديس يدشّن برنامج المؤذن المؤتمن لتعزيز فقه الأذان بالمسجد النبوي

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
إيمان طلعت

دشَّن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، برنامج "المؤذن المؤتمن" بمركز أذان؛ وذلك في إطار تعزيز فقه الأذان، وترسيخ آدابه، ورفع كفاءة أداء المؤذنين، وتحسين جودة الأذان، وتمكين الكفاءات وفق معايير علمية ومهنية متخصصة.

توجهات رئاسة الشئون الدينية بالمسجد النبوي لتطوير المنظومة الدينية

وأكّد “السديس”، أن البرنامج يأتي ضمن توجهات رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي؛ لتطوير المنظومة الدينية، والعناية بالأذان والمؤذنين بوصفه شعيرةً عظيمةً، ومظهرًا من مظاهر العناية بالمساجد.

وشدد على أهمية الإتقان، وضبط الأداء، والالتزام بالمنهج الوسطي المعتدل.

برنامج المؤذن المؤتمن 

ويتضمن البرنامج مسارات تدريبية وتأهيلية متكاملة تشمل الجوانب الشرعية والصوتية والتطبيقية، إلى جانب تطوير المهارات المرتبطة بالأداء المؤسسي والانضباط الوظيفي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمة الدينية المقدَّمة.

ويأتي تدشين برنامج "المؤذن المؤتمن" ضمن حزمة من المبادرات التطويرية التي تنفذها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي؛ لتمكين الكفاءات، ورفع مستوى الاحترافية، وتحقيق مستهدفاتها في الارتقاء بالخدمات الدينية المقدَّمة لقاصدي المسجد النبوي.

السديس يدشّن برنامج المؤذن المؤتمن فقه الأذان بالمسجد النبوي المسجد النبوي برنامج المؤذن المؤتمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

ترشيحاتنا

طلقني

إيرادات السينما أمس.. كريم محمود عبدالعزيز يتفوق على الجميع.. والست في الوصافة

ماجد الكدواني

الشاطر ودرويش.. مها متبولي: الكدواني وغادة عادل الأفضل سينمائيًا في 2025

محمد رمضان

محمد رمضان: لما بمثل أو بغني نمبر وان

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد