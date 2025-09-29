لندن تضع 71 تصنيفًا جديدًا لمعاقبة إيران.. والاتحاد الأوروبي يعيد عقوباته

قالت بريطانيا اليوم الاثنين إنها أضافت 71 تصنيفا جديدا بموجب نظام العقوبات النووية الإيراني.



كما أكد الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين أنه أعاد فرض عقوبات شاملة على إيران بسبب برنامجها النووي، بعد أن أعادت الأمم المتحدة فرض إجراءاتها الشاملة.

اتخذت الأمم المتحدة هذه الخطوة بعد أن قامت القوى الغربية بتفعيل ما يسمى بآلية "العودة السريعة" بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

تشمل العقوبات التي أعاد الاتحاد المكون من 27 دولة فرضها إجراءات الأمم المتحدة التي تحظر التعامل مع أنشطة طهران النووية والصاروخية الباليستية.

لكنها تتراوح أيضًا على نطاق أوسع لتشمل التدابير المالية، بما في ذلك تجميد أصول البنك المركزي الإيراني.

أدانت طهران إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ووصفتها بأنها "غير مبررة".

وعلى الرغم من إعادة فرضها، أكد القادة الغربيون أن قنوات الحوار لا تزال مفتوحة.

وقالت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد إن إعادة فرض العقوبات "يجب ألا تكون نهاية الدبلوماسية".

