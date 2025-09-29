ماليزيا تكشف عن خارطة طريق لتحويل صناعة الصلب إلى قطاع أخضر بالكامل

قال وزير التجارة الماليزي، تنكو زافرول عزيز، اليوم /الاثنين/، إن بلاده تخطط لتجديد صناعة الصلب بهدف إدارة الطاقة الفائضة وإعادة هيكلة التراخيص والاستعداد لإزالة الكربون بهدف تحقيق قطاع "أخضر بالكامل".



وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية، أن وزير التجارة الماليزي، أطلق خارطة الطريق تمتد لعشر سنوات، تتضمن وضع إرشادات ترخيص واضحة للمصنعين، وتنفيذ إطار لتسعير الكربون والشفافية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل للانتقال إلى الإنتاج الأخضر ذو القيمة المضافة الأعلى.



وتسعى ماليزيا من خلال خارطة طريق صناعة الحديد والصلب إلى إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي، وتعزيز قدرته التنافسية، وتحقيق التحول نحو إنتاج صلب منخفض الكربون يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والالتزامات البيئية العالمية.



وأكد وزير التجارة إن الخارطة تتضمن 15 استراتيجية رئيسية، موزعة على مراحل، لمعالجة مشكلة الطاقة الإنتاجية الزائدة، وتعزيز مرونة القطاع، وإعادة تموضعه لتحقيق نمو مستدام يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو خفض الانبعاثات الكربونية.



وأشار إلى أن الهدف بعد عام 2035 هو بناء قطاع صلب أخضر بالكامل بحلول عام 2050، من خلال تعبئة المواهب ورؤوس الأموال لضمان بقاء الصناعة الماليزية تنافسية ومرنة ومتوافقة مع التزامات الحياد الكربوني.



وأكد زافرول أن صناعة الصلب الماليزية تعاني من اختلال واضح بين العرض والطلب، إذ تشير التقديرات إلى أن الطاقة الإنتاجية في القطاع قد تصل إلى 40.8 مليون طن بحلول عام 2030، في حين أن الطلب المحلي لا يتجاوز 14.7 مليون طن فقط.

وتابع: "هذا الفارق يعكس وجود طاقة إنتاجية زائدة، مما يؤدي إلى ضعف في استغلال الأصول، وتراجع في العوائد الاستثمارية، وانخفاض القدرة التنافسية والمرونة في السوق".



وتعتبر صناعة الحديد والصلب من القطاعات الحيوية في ماليزيا، حيث تلعب دورا مهما في دعم الصناعات التحويلية والبناء والبنية التحتية.



ورغم وجود طاقة إنتاجية كبيرة، تواجه الصناعة تحديات تتمثل في فائض الإنتاج وضعف الطلب المحلي، مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة الاستغلال وتراجع العائدات الاستثمارية.