النقابة توقع عقد إنشاء “مدينة الصحفيين” بأكتوبر مع الشركة الوطنية للمقاولات

وقّعت نقابة الصحفيين عقد تطوير وإنشاء مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة بيرلا العقارية، التي اختارتها الشركة الوطنية كشريك لها في تطوير المشروع.

وقّع العقد ممثلًا عن النقابة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وممثلًا عن الشركة الوطنية اللواء عصام جلال رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأحمد الزيني ممثل شركة بيرلا.

وشهد مراسم التوقيع ممثلين عن الشركة الوطنية في مقدمتهم اللواء هاني مصطفى كامل نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات وعدد من أعضاء مجلس النقابة بينهم حسين الزناتي وكيل أول النقابة وهشام يونس أمين الصندوق ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل التدريب ومحمود كامل وكيل النقابة ومحمد الجارحي وكيل الرعاية الصحية وممثلين عن شركة بيرلا العقارية.

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين إن التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هو ضمانة لإتمام المشروع بالشكل المناسب، الذي يلبي احتياجات الصحفيين بالمواصفات، التي توافقت عليها النقابة مع الحاجزين، معبرًا عن تقديره البالغ للجهود، التي بذلتها الشركة للخروج بالعقد للنور، والتي تبذلها في إطار خطة الدولة للتنمية.

وأشاد نقيب الصحفيين بسوابق أعمال الشركة الوطنية، وجهاز الخدمة الوطنية في المشروعات العملاقة والقومية، التي نفذتها الدولة في مختلف المجالات.

وقال اللواء عصام جلال رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن الشركة تقدر نقابة الصحفيين باعتبارهم أصحاب القلم، مؤكدًا حرص الشركة على خروج المشروع في أفضل صورة كمجتمع عمراني حديث ومتكامل وعصري، وأوضح أن الشركة تدرك قيمة المشروع للنقابة ومئات الحاجزين، وأن أحد المحفزات الرئيسية هي حرص النقابة والنقيب على إتمام المشروع بما يراعي البعد الاجتماعي، وفي الوقت نفسه الخروج به في صورة تليق بجميع الأطراف.

وقال أحمد الزيني ممثل شركة بيرلا إنهم بالمشاركة مع الشركة الوطنية أعدوا تصورًا لمدينة عصرية، وأنهم أدخلوا ممرات مائية داخل التصميم، مشيرًا إلى حرصهم على الخروج بالمشروع في أفضل صورة ممكنة، وفي الوقت المحدد مع النقابة، بحيث يتم تسليم جميع شقق الصحفيين الحاجزين خلال 3 سنوات من صدور القرار الوزاري.

وتضمن العقد أن تكون مساحات الشقق المخصصة للصحفيين الحاجزين 120 مترًا صافيًا كاملة التشطيب بخلاف العديد من الميزات مع تخصيص نسبة لدعم المعاشات وصندوق العلاج وأنشطة النقابة.

يذكر أن مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة جامعة القاهرة هو الاستشاري الخاص بالنقابة المسؤول عن المشروع والذي قام بإعداد المخطط الرئيسي للمشروع والمسؤول عن الموافقة على التصميم النهائي ومتابعة خطوات التنفيذ.