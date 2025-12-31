قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

خالفت الاشتراطات الصحية والقانونية.. الصحة: إغلاق 15 مركزا غير مرخصة لعلاج الإدمان بالجيزة

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 15 مركزًا غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، بسبب مزاولتها النشاط دون تراخيص لازمة ومخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية.

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان نائب رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لضمان التزامها بالمعايير الصحية والقانونية، وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة تفتيشية مشتركة – ضمت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، والمجلس القومي للصحة النفسية، والأمانة العامة للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية – أسفرت عن ضبط 15 منشأة مخالفة بدائرة منشأة ناصر.

المراكز المغلقة

وتشمل المراكز المغلقة:

• مركز التغيير

• مركز الحرية

• مركز الفائزون

• مركز الحكمة

• مركز نور

• مركز حريتك

• مركز ري لايف

• مركز طوق النجاة

• مركز إف واي

• مركز نيو لايف

• مركز الاختيار

• مركز طريق النجاة

• مركز بداية للنجاح

• مركز بداية جديدة

• مركز الطريق الوحيد

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المراكز، مع استمرار الحملات الرقابية لضمان تقديم خدمات علاجية آمنة وفق المعايير المعتمدة.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إلى أن المراكز المخالفة خالفت قوانين تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004)، وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)، إلى جانب افتقارها لاشتراطات مكافحة العدوى والبيئة، ما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة النزلاء.

كما دعا النحاس، المواطنين إلى التحقق من ترخيص المنشآت أو تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال الرسائل على الصفحات الرسمية للمجلس القومي للصحة النفسية على فيسبوك وإنستجرام.

