مدبولي يصدر قرارا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس هيئة الرقابة المالية
صلاح يخصص 6 % من ثروته للأعمال الخيرية.. تفاصيل
المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: نطلب دعما دوليا لإنقاذ الفلسطينيين
مترو الأنفاق على أعتاب نقلة تاريخية.. تطوير شامل وخطوط جديدة تغيّر خريطة النقل
أول أيام السنة| طقس الغد شديد البرودة.. وأمطار تضرب بعض المحافظات
أجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة
تباين سعر الدولار في مصر بختام التعاملات
خطوات الحصول على معاش استثنائي 2026
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
حالة الطقس في رأس السنة الليلة.. ماذا قالت الأرصاد؟
اتسرقت إقامته.. طارق السيد يروي أصعب موقف واجه زيزو في البرتغال
إيران: أي إجراء من شأنه تصعيد عدم الاستقرار في اليمن أمر غير مقبول
أخبار البلد

أبناء القوات المسلحة يحققون المراكز الأولى في البطولات الرياضية الدولية

صورة لأبطال القوات المسلحة
صورة لأبطال القوات المسلحة
محمد إبراهيم

حقق لاعبو أندية المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة عدد من المراكز الأولى خلال مشاركتهم ضمن بعثة جمهورية مصر العربية فى دورة ألعاب التضامن الإسلامى والتى أقيمت فعالياتها بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية .

وشارك فى البعثة 13 لاعبا ولاعبة من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية ونادى طلائع الجيش فى الرياضات الفردية.

ونجح اللاعبون فى تحقيق 15 ميدالية متنوعة من إجمالى 45 ميدالية حققتها البعثة المصرية بواقع 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و 6 ميداليات برونزية فى رياضات رفع الأثقال والمصارعة والتايكوندو والجودو والكونغ فو .

كما نجح العميد عمرو محمد إبراهيم فى تحقيق الميدالية الفضية فئة كمال الأجسام وزن مفتوح والميدالية البرونزية فئة كلاسيك فيزيك طول 184 سم للأساتذة فوق سن الخمسين وذلك خلال مشاركته فى بطولة العالم لكمال الأجسام ضمن بعثة جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية .

وخلال فعاليات بطولة أفريقيا لكمال الأجسام التى أقيمت بجمهورية مصر العربية نجح فريق القوات المسلحة المشارك بالبطولة والذى تشرف على تدريبه قيادة قوات الصاعقة فى تحقيق عدد من الميداليات المتنوعة، حيث حقق كلاً من الرائد محمد صبرى محمد فاروق الميدالية الذهبية فى وزن 75 كيلو والمساعد أول عماد محمود أحمد المنيلاوى الميدالية الفضية فى وزن 100 كيلو والمساعد كريم عبد المنعم عبد الفتاح الميدالية الفضية فى وزن 90 كيلو , والرقيب أحمد سامى السيد أحمد الميدالية الفضية فى وزن 65 كيلو، والرقيب أول بدر رجب عبد الباقى الميدالية البرونزية فى وزن 80 كيلو، وتمكن الرائد ياسين محمد فتحى من تحقيق المركز الخامس فى وزن (95) كيلو.

كما قام وفد من القوات المسلحة بإستقبال 5 أبطال من أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية الذين حققوا المراكز الأولى فى البطولة العربية لرفع الأثقال والتى أقيمت بدولة قطر وشارك بها المنتخب القومى لرفع الأثقال ، حيث حقق لاعب رفع الأثقال بنادى المؤسسة العسكرية الرياضية بالأسكندرية الطالب صادق محمد صادق 9 ميداليات متنوعة 4 فضية و 5 برونزية ، كما حقق لاعبى رفع الأثقال بنادى المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسماعلية عدد من الميداليات المتنوعة حيث تمكن الطالب إياد محمد على إبراهيم من حصد 6 ميداليات برونزية، وحققت اللاعبة ندا عبد اللطيف فتحى 6 ميداليات فضية، كما حقق الطالب على عبد الراضى محمد 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، وحققت اللاعبة حنين السيد محمد 6 ميداليات ذهبية.

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة لأبنائها من اللاعبين واللاعبات على النجاحات التى حققوها، مؤكدة حرصها الدائم على تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل الكوادر الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة قادرة على التفوق وتحقيق المراكز المتقدمة بكافة الرياضات التى يشاركون بها.

ياتي ذلك إستمراراً للنجاحات التى يحققها أبناء القوات المسلحة بمختلف الألعاب الرياضية لرفع العلم المصرى عالياً خفاقاً بمختلف المسابقات الرياضية التى يشاركون بها.

القوات المسلحة جهاز الرياضة للقوات المسلحة دورة ألعاب التضامن الإسلامى بطولة أفريقيا لكمال الأجسام

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

الزمالك

إعلامي: لاعبو الزمالك مُنقسمون بشأن التمرد بعد مواجهة الاتحاد

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

بالصور

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

محافظ الشرقية يقود حملة للاطمئنان على عدم عودة الإشغالات لشوارع الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بابا نويل| شخصية حقيقية أم أسطورة؟.. القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

