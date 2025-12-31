أبناء القوات المسلحة يحققون المراكز الأولى في البطولات الرياضية الدولية

حقق لاعبو أندية المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة عدد من المراكز الأولى خلال مشاركتهم ضمن بعثة جمهورية مصر العربية فى دورة ألعاب التضامن الإسلامى والتى أقيمت فعالياتها بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية .

وشارك فى البعثة 13 لاعبا ولاعبة من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية ونادى طلائع الجيش فى الرياضات الفردية.

ونجح اللاعبون فى تحقيق 15 ميدالية متنوعة من إجمالى 45 ميدالية حققتها البعثة المصرية بواقع 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و 6 ميداليات برونزية فى رياضات رفع الأثقال والمصارعة والتايكوندو والجودو والكونغ فو .

كما نجح العميد عمرو محمد إبراهيم فى تحقيق الميدالية الفضية فئة كمال الأجسام وزن مفتوح والميدالية البرونزية فئة كلاسيك فيزيك طول 184 سم للأساتذة فوق سن الخمسين وذلك خلال مشاركته فى بطولة العالم لكمال الأجسام ضمن بعثة جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية .

وخلال فعاليات بطولة أفريقيا لكمال الأجسام التى أقيمت بجمهورية مصر العربية نجح فريق القوات المسلحة المشارك بالبطولة والذى تشرف على تدريبه قيادة قوات الصاعقة فى تحقيق عدد من الميداليات المتنوعة، حيث حقق كلاً من الرائد محمد صبرى محمد فاروق الميدالية الذهبية فى وزن 75 كيلو والمساعد أول عماد محمود أحمد المنيلاوى الميدالية الفضية فى وزن 100 كيلو والمساعد كريم عبد المنعم عبد الفتاح الميدالية الفضية فى وزن 90 كيلو , والرقيب أحمد سامى السيد أحمد الميدالية الفضية فى وزن 65 كيلو، والرقيب أول بدر رجب عبد الباقى الميدالية البرونزية فى وزن 80 كيلو، وتمكن الرائد ياسين محمد فتحى من تحقيق المركز الخامس فى وزن (95) كيلو.

كما قام وفد من القوات المسلحة بإستقبال 5 أبطال من أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية الذين حققوا المراكز الأولى فى البطولة العربية لرفع الأثقال والتى أقيمت بدولة قطر وشارك بها المنتخب القومى لرفع الأثقال ، حيث حقق لاعب رفع الأثقال بنادى المؤسسة العسكرية الرياضية بالأسكندرية الطالب صادق محمد صادق 9 ميداليات متنوعة 4 فضية و 5 برونزية ، كما حقق لاعبى رفع الأثقال بنادى المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسماعلية عدد من الميداليات المتنوعة حيث تمكن الطالب إياد محمد على إبراهيم من حصد 6 ميداليات برونزية، وحققت اللاعبة ندا عبد اللطيف فتحى 6 ميداليات فضية، كما حقق الطالب على عبد الراضى محمد 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، وحققت اللاعبة حنين السيد محمد 6 ميداليات ذهبية.

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة لأبنائها من اللاعبين واللاعبات على النجاحات التى حققوها، مؤكدة حرصها الدائم على تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل الكوادر الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة قادرة على التفوق وتحقيق المراكز المتقدمة بكافة الرياضات التى يشاركون بها.

ياتي ذلك إستمراراً للنجاحات التى يحققها أبناء القوات المسلحة بمختلف الألعاب الرياضية لرفع العلم المصرى عالياً خفاقاً بمختلف المسابقات الرياضية التى يشاركون بها.