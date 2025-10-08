قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: مشروع كبير لإعادة صياغة مؤسسات الدولة بانتقاء دقيق للكفاءات
رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات
الرئيس السيسي: ثورة التغيير لم تحقق أهدافها.. والإصلاح الحقيقي ببناء الشخصيات واختصار الزمن
60 دقيقة تفصلنا عن المونديال.. منتخب مصر يتفوق على جيبوتي 2-0
محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لـ منتخب مصر أمام جيبوتي
منتخب مصر يحرز الهدف الأول أمام جيبوتي بأقدام إبراهيم عادل بتصفيات كأس العالم 2026
الرئيس السيسي: لازم نحافظ على مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار بأمن واستقرار الدولة
تولى منصبين عقب المؤبد .. تفاصيل القبـ ــض على رئيس حي شرق بالإسكندرية
مفتي الجمهورية: نصرة القضية الفلسطينية واجب.. ونحرص على دعمها بالمؤتمرات الدولية
استعدوا واقتربوا من الملاجئ.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من مواجهة وشيكة مع إيران
طبيب الأهلي يوضح حالة رباعي الفريق
الرئيس السيسي: نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"

كريستالينا جورجييفا
كريستالينا جورجييفا
أ ش أ

  أطلقت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا تحذيراً شديد اللهجة بشأن المخاطر المتزايدة التي تهدد الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية الأمريكية لم تتكشف بعد، وذلك قبيل الاجتماعات السنوية للصندوق في العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل. 
ورغم التوترات التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أظهرت الاقتصادات الكبرى قدرة مفاجئة على الصمود، حيث توقعت جورجييفا أن تتجنب الولايات المتحدة الركود، رغم فرض رسوم جمركية تاريخية على شركائها التجاريين. كما رجّحت أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً طفيفاً فقط خلال العامين الجاري والمقبل، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم /الأربعاء/.
لكن جورجييفا نبّهت إلى مؤشرات مقلقة، من بينها ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 4000 دولار للأونصة، مما يعكس قلق المستثمرين، إلى جانب التقييمات المرتفعة جداً لأسهم الشركات الأمريكية، خاصة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "نيفيديا" و"تسلا".
وفي خطابها أمام معهد ميلكن، شددت على أن "المرونة العالمية لم تُختبر بالكامل بعد"، محذرة من أن "الاختبار الحقيقي قد يكون قريباً"، مضيفة أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية لم يظهر بالكامل بعد، إذ سارعت الشركات إلى تصدير منتجاتها في وقت مبكر لتفادي الرسوم.
ودعت جورجييفا صناع القرار في الاقتصادات الكبرى إلى معالجة الاختلالات العالمية، مشيرة إلى ضرورة خفض العجز المتفاقم في القطاع العام الأمريكي، الذي قد يتجاوز 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل بسبب التخفيضات الضريبية.
كما طالبت الصين بإصلاحات تعزز الإنفاق المحلي، وأوروبا بتسريع التكامل الاقتصادي عبر تعيين "قيصر للسوق الموحدة". واختتمت بتحذير من تصاعد الغضب الشعبي في عدة دول، خاصة بين الشباب، الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بفرص أفضل.

