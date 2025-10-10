عمرو أديب: غزة تحتاج 75 مليار دولار ومش بعيد نري ترامب مع الأسرى

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن آخر تطورات وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن :"قطاع غزة يحتاج ٧٥ مليار دولار عشان يقف على رجله تاني.. ومفيش حاجة واقفة هناك غير خيم المصريين، ومش بعيد ترامب نشوفه بيتصور وسط الاسرى.. فاللي هو عاوزه هيحصل هيحصل.. والأكيد ان الموضوع وقف عند هذا الحد".

واضاف الإعلامي عمرو أديب، ان :"انا قلت يكفيني ان اهل غزة ياكلوا بس ويعيشوا مايموتوش، وفيه 6 فلسطينيين مطلوب الافراج عنهم في صفقة الاسرى زي البرغوثي وسعدات والصغير فيهم عنده 30 مؤبد.. والإسرائيلي عنده عقدة السنوار".