العالم قادم لشرم الشيخ| عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب

علق الإعلامي عمرو أديب، على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، قائلا: "كنا بنقول الصبح الرئيس الأمريكي جاي شرم الشيخ.. الآن بنقول العالم كله جاي شرم الشيخ".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة،: “قلنا إن وقف إطلاق النار سيتم.. ودخول الرئيس الأمريكي ترامب بثقله؛ أسهم في إنجاز بعض الأمر”.

واستطرد: "شيء ضخم جدا هيحصل عندنا، وحفل عالمي كبير في شرم الشيخ.. قيادات ورؤساء.. ليس فقط ترامب.. العالم كله قادم إلى شرم الشيخ.. والكلام إنه بدون نتنياهو".