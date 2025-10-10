مصطفى بكري: الرئيس السيسي أكثر من تحمل الألم ليضع مصر فوق الجميع

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتعرض لحملات شائعات وأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي لسنوات طويلة، لكنه تمكن من فهم المشهد وصياغته بحكمة.

وأضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن الرئيس السيسي لم يسع لمجدٍ شخصي، بل عمل في الظل، مؤكدًا أن التاريخ يُكتب بالنتائج فقط، وأنه تحمل الضغوط من كل اتجاه لقناعته الراسخة أنه يفعل ما هو صائب لمصلحة مصر.

وأشار بكري إلى أن الرئيس السيسي نجح في بناء دولة حديثة، شملت استصلاح الأراضي، ومواجهة الأوبئة، ومكافحة الإرهاب، وإنشاء العاصمة الإدارية، وتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية كبرى.

ولفت بكري إلى أن الرئيس السيسي أكثر من تحمل الألم بصمت، لكنه دائمًا يردد: «مصر فوق الجميع».

وتطرق الإعلامي للحديث عن موقف مصر في غزة، مؤكدًا أن ما تحقق ليس مجرد نصر دبلوماسي؛ بل تتويج لصبر قائد يعرف معنى القيادة في العاصفة.

واختتم بكري حديثه: الرئيس السيسي عندما تحدث عن وقف نزيف الدم الفلسطيني، لم يكن يتحدث كشعار إعلامي، بل من إحساس إنساني حقيقي بالمأساة.