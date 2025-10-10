قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس اللجنة الاوليمبية: الرئيس السيسي قائد عظيم وأنقذ المنطقة باتفاق شرم الشيخ
ترامب يتصل بالفائزة بجائزة نوبل للسلام.. اعرف السبب
اتصال هاتفي من جوتيريش.. الرئيس السيسي: يجب تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة كاملا
سيارة رولز رويس هدية محمد سامي لزوجته مي عمر في عيد ميلادها
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أكثر من تحمل الألم ليضع مصر فوق الجميع
مصطفى بكري: مصر تكتب التاريخ والقاهرة تتصدر المشهد مجددًا.. فيديو
المنتخب الوطني تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية.. وديا
قـ.ـتلى وجرحى.. انفـ.ـجار ضخم في مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
مبلغ مالي ضخم.. كم سيجني منتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم؟
قرار عاجل بمنع المدارس من المشاركة في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-10-2025
بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ
توك شو

مصطفى بكري: الرئيس السيسي أكثر من تحمل الألم ليضع مصر فوق الجميع

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد شحتة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتعرض لحملات شائعات وأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي لسنوات طويلة، لكنه تمكن من فهم المشهد وصياغته بحكمة.

وأضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن الرئيس السيسي لم يسع لمجدٍ شخصي، بل عمل في الظل، مؤكدًا أن التاريخ يُكتب بالنتائج فقط، وأنه تحمل الضغوط من كل اتجاه لقناعته الراسخة أنه يفعل ما هو صائب لمصلحة مصر.

وأشار بكري إلى أن الرئيس السيسي نجح في بناء دولة حديثة، شملت استصلاح الأراضي، ومواجهة الأوبئة، ومكافحة الإرهاب، وإنشاء العاصمة الإدارية، وتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية كبرى.

ولفت بكري إلى أن الرئيس السيسي أكثر من تحمل الألم بصمت، لكنه دائمًا يردد: «مصر فوق الجميع».

وتطرق الإعلامي للحديث عن موقف مصر في غزة، مؤكدًا أن ما تحقق ليس مجرد نصر دبلوماسي؛ بل تتويج لصبر قائد يعرف معنى القيادة في العاصفة.

واختتم بكري حديثه: الرئيس السيسي عندما تحدث عن وقف نزيف الدم الفلسطيني، لم يكن يتحدث كشعار إعلامي، بل من إحساس إنساني حقيقي بالمأساة. 

