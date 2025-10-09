بعد موافقة ترامب على حضوره لمصر لتوقيع اتفاق السلام.. مصطفى بكري: مصر عادت بقوة للساحة الدولية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن موافقة الرئيس الامريكي دونالد ترامب على حضور اتفاقية السلام بشرم الشيخ لها دلالات هام، خاصة في ظل الأوضاع المضطربة في المنطقة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر عادت بقوة للساحة الدولية، وشرم الشيخ أصبحت مدينة السلام، وتؤكد للعالم أن القاهرة هي مركز لصناعة السلام.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن موافقة ترامب على حضوره لمصر تعكس اهتمامه بالقضايا الاقليمية، مؤكدا أن مصر أصبحت نقطة للتوازن التي يحتاجها العالم.

وأشار مصطفى بكري إلى أن ترامب يسعة لحصوله على جائزة نوبل للسلام بعد إتفاق غزة.