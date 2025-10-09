نجاح لمصر.. مصطفى بكري يهنئ خالد العناني كأول مصري وعربي يتولى رئاسة اليونسكو

هنأ الإعلامي مصطفى بكري، الدكتور خالد العناني، بعد فوزه بمنصب مدير عام اليونسكو، باجمال أصوات 55 صوت من أصل 57 صوت، معلقا هذا نجاح لمصر ورد اعتبار لأمور كثيرة وتأكيد لدور الدبلوماسية

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لم يكن صدفة أن يقوم الرئيس السيسي بتوجيه التحية لوزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، على الدور الهام لحشد الدور للتصويت لمرشح صمر بوزن الدكتور خالد العناني.

نجاز دولي جديد يؤكد الحضور المصري الفاعل على الساحة العالمية، جاء فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ليشكل محطة مضيئة في مسار الدبلوماسية الثقافية المصرية، ويعكس المكانة التي باتت تحظى بها مصر في دعم قضايا الثقافة والتعليم وحماية التراث الإنساني.

ويعد هذا الفوز تتويجًا لدور مصر الرائد في تعزيز الحوار بين الحضارات وإبراز ثقلها التاريخي والحضاري، ورسالة تقدير من المجتمع الدولي للخبرات الوطنية القادرة على قيادة مؤسسات عالمية كبرى بكفاءة واقتدار.

